"Спалилися" на виставці: росіяни підставили своїх постачальників електроніки

У Москві провели виставку ExpoElectronica 2026. Вона тривала з 14 по 16 квітня і мимоволі викрила компанії, які постачають росіянам електроніку в обхід санкцій.

Про це повідомили в приватній аналітичній розвідувальній компанії DALLAS. Там указали, що компанії були білоруськими і китайськими.

Хто постачає Росії електроніку в обхід санкцій?

Що цікаво, абсолютна більшість учасників виставки була саме з Китаю – 376. Ще 337 компаній були з Росії, 7 – із Білорусі. Загалом були представлені 719 компаній.

Довідка. Як твердять самі росіяни, ExpoElectronica 2026 – найбільша за кількістю учасників та відвідувачів у Росії міжнародна виставка електроніки. Вона об'єднує розробників, виробників і дистриб'юторів електроніки, там налагоджують зв'язки між виробниками/дистриб'юторами та кінцевими користувачами в умовах залежності Росії від іноземних електронних компонентів. Аналітики DALLAS назвали це зібранням під одним дахом сотень компаній, які так чи інакше порушують санкції.

ООО "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" з початку повномасштабного вторгнення стала розсилати російським оборонним компаніям листи з пропозиціями про співпрацю. Зокрема, листувалася з Псковським заводом апаратури дальнього зв'язку, який з 2022 року перебуває під санкціями США, ЄС, Швейцарії, Канади та Японії. "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" постачає радіоелектронні комплекси флоту, авіації, системам ППО та зв'язку.



Листи, які писала ООО "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" / Фото DALLAS

Важливо! Згідно з даними порталу War&Sanctions, компанія "ЛАЙФЭЛЕКТРОНИКС" задіяна щонайменше у виробництві уніфікованого міжвидового планерувального боєприпасу (УМПБ) і досі не перебуває під жодними санкціями.

Китайська HK JDW ELECTRONIC CO., LIMITED навіть не приховує, що постачає росіянам західні компоненти в обхід санкцій. Наприклад, вироби компаній Siemens та Honeywell.



Прайс китайської компанії HK JDW ELECTRONIC CO., LIMITED / Фото DALLAS

Загалом китайські компанії виступають своєрідними хабами, які збирають компоненти з усього світу й перепродають їх у Росію.

Також, окрім китайських компаній, російські імпортери електроніки перекуповують компоненти в подібних до себе компаній. Наприклад, у внутрішній документації "Приборэлектрокомплект" можна знайти рахунки на оплату електроніки від іншого російського порушника санкцій – компанії GetChips,

– пояснили аналітики.

