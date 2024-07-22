Коли Україна отримає перевагу в повітрі завдяки F-16: відповідь генерала США

Отримання Україною винищувачів F-16 не означатиме здобуття переваги в повітрі протягом кількох тижнів. Цей крок стане початком впровадження в Україну західного обладнання.

Процес повторюватиме шлях інших колишніх країн Східного блоку, які приєдналися до НАТО та взяли на озброєння західні літаки. Таку думку висловив генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі.

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Що означатиме отримання F-16 для України

За словами Джеймса Хеккера, українські пілоти не отримають переваги в повітрі протягом кількох тижнів після появи F-16.

Це буде процес, через який ми пройдемо, але принаймні ми починаємо. Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення,

– пояснив генерал.

Хеккер додав, що потрібен час, аби мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою.

Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього,

– підсумував він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що F-16 виробництва Lockheed Martin літатимуть в українському небі цього літа.

До слова, раніше речник Пентагону Пет Райдер висловився стосовно експлуатації літаків F-16, коли ті надійдуть в нашу державу. Американський генерал наголосив, що українська армія зможе експлуатувати ці літаки у межах своєї суверенної території.