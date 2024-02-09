ЗМІ показали F-16 з розпізнавальними знаками України

Українські пілоти активно проходять підготовку на західних винищувачах четвертого покоління F-16 у США та країнах Євросоюзу. У мережі оприлюднили фото літака з розпізнавальними знаками нашої держави.

Мовиться про зображення Державного гербу України. Наразі невідомо, де саме були зроблені фото.

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Що про це відомо

Повідомляється, що наші пілоти "дуже вражені" цим літаком. При цьому перенавчання має свої виклики, адже цей винищувач дуже відрізняється від радянських Су-27 та МіГ-29, на яких зараз літає українська винищувальна авіація.

Військовий льотчик Повітряних сил ЗСУ на позивний "Фантом" розповів, що навчання йде повною мірою, як і планувалося.

Навчаються не тільки пілоти, але і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ці літаки, наші підрозділи забезпечення, які будуть забезпечувати виконання завдань.

Звісно, всі хочуть отримати літаки якомога швидше, але зазвичай так справи не робляться. Авіація - це дуже складна система, це не один танк або одна артустановка. На літак працює багато персоналу, і це велика система. І льотчик або технік - це маленький гвинтик у великій системі,

– розповів військовий.

За словами льотчика, літак навіть перевершив очікування українських пілотів. Він зазначив, що навіть з тим обсягом інформації, який вони отримали за час навчання, вони вже бачать великі перспективи.

Льотчики сподіваються, що цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації. цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність нашої бойової авіації.

В мережі оприлюднили F-16 з українською символікою / Фото "Голос Америки"

Українські пілоти вже літають на F-16: коротко