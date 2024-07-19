Зеленський подякував Польщі за рішення, яке наблизить передачу F-16

Польща схвалила рішення, яке прискорить отримання Україною винищувачів F-16. Президент Володимир Зеленський подякував уряду країни за це.

Про це глава держави написав у мережі X (колишній Twitter). Зокрема, він зауважив, що напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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ЛІдери обговорювали посилення обороноздатності України, і ось сьогодні – перші результати.

Сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей,

– написав він.

При цьому президент не уточнив, про яке рішення йдеться, інших деталей щодо рішення теж не було в інформаційному просторі. Зокрема, нічого не повідомляли в уряді Польщі.

Яке рішення могли погодити

А ось польські ЗМІ припускають, що участь Польщі може бути пов'язана з організацією доставки цих винищувачів в Україну або з логістичними питаннями.

Довідково. Варшава не передає Україні власних F-16.

До слова, під час саміту НАТО у Вашингтоні лідери США, Данії та Нідерландів заявили, що Україна отримає перші винищувачі вже цього літа.