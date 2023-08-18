У США підтвердили схвалення передачі F-16: коли літаки отримає Україна

США допомагають Україні боротися за свою свободу. Зокрема, країна вже підтвердила, що станом на 18 серпня схвалила передання Україні винищувачів F-16.

Джейк Салліван – радник президента США з національної безпеки – заявив, що цього тижня в США остаточно схвалили передання F-16 Україні з боку третіх країн.

Зверніть увагу Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені чи зими, – Ігнат

Те, що ми зробили цього тижня, офіційно оформлено в листі від міністра Блінкена до його колег у Європі, що після завершення навчання США будуть готові за погодженням з Конгресом схвалити передачу третьою стороною літаків F 16 Україні,

– мовиться у повідомленні.

Раніше відповідний запит надсилали Данія та Нідерланди. Ентоні Блінкен – держсекретар повідомив, що Штати підтримують передання Україні F-16 та навчання українських пілотів.

Коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16

За даними ЗМІ, українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 вже у серпні цього року. Водночас точних дат наразі не називають. Перші тренування відбудуться у Данії. Участь у навчаннях братиме коаліція з 11 країн. Отримати F-16 Україна зможе, коли пілоти завершать навчання. Ці винищувачі нам вкрай потрібні для захисту неба над Україною.