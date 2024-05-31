Бельгія проти застосування своїх F-16 по території Росії: прем'єр наголосив на домовленостях

Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо під час візиту до США заявив, що Україна не зможе використовувати винищувачі його країни для ударів по Росії. Йдеться про F-16.

Очільник бельгійського уряду підтвердив позицію Брюсселя щодо обмеження використання наданої Україні військової техніки. Також, за його словами, відповідно до двосторонньої угоди про безпеку 30 бельгійських винищувачів F-16 мають використовуватися винятково на території України.

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Позиція Бельгії щодо зброї для України

Як констатував Александер Де Кроо, було чітко визначено умови угоди: винищувачі призначені для захисту українського неба, а не для атак за її кордонами – тобто по об'єктах на території, що міжнародна спільнотна визнає Росією.

Водночас бельгійський прем'єр наголосив на необхідність забезпечення України засобами протиповітряної оборони та іншим обладнанням, що допоможе відбивати агресію.

Угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися.

За словами чиновника, Бельгія зацікавлена у тому, щоби підтримка України була комплексною, включно з не лише бойовими літаками, а й іншими системами, які можуть посилити обороноздатність країни. Він також висловив сподівання, що ця підтримка буде координуватися з іншими країнами НАТО.

Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше та якісніше обладнання.

Раніше міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер говорила, що бельгійська військова техніка, надана Україні, призначена виключно для використання лише на її території. Це є частиною зобов'язань Бельгії перед міжнародними партнерами.

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Нещодавно Сполучені Штати дозволити завдати ударів по Росії американською зброєю. Газета The Wall Street Journal уточнювала, що тепер українським військам можна буде застосовувати системи HIMARS, боєприпаси GMLRS, а також артилерію. Власне, лише по території, з якої окупанти атакують Харківську область.