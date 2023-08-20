Впевнений у кожному з вас, – Зеленський поспілкувався з льотчиками, які навчаються на F-16

Володимир Зеленський 20 серпня відвідав Данію з офіційним візитом. Там український лідер поспілкувався з льотчиками, які проходять навчання на F-16.

Зеленський відвідав Fighter Wing Skrydstrup – авіабазу Королівських військово-повітряних сил. Там український лідер ознайомився з технічними характеристиками F-16. Окрім того, Зеленський переглянув програму підготовки українських пілотів на винищувачах.

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Президент зустрівся з українськими льотчиками, які навчаються на F-16. У майбутньому вони працюватимуть над захистом українського неба. Зеленський вручив воїнам державні нагороди.

Я бажаю вам гарного навчання і якнайшвидше на нових крилах повертатися додому, щоб захищати нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність. Захищати наших людей і наші домівки. Впевнений у кожному з вас,

– наголосив український лідер.

До слова, він сам протестував комфорт одного з винищувачів.

Данія передає Україні F-16

Зеленський побував у Данії 20 серпня. Там український лідер провів сильні переговори з Метте Фредеріксен – прем'єр-міністркою країни. Окрім того, Данія оголосила, що надасть Україні F-16. Мовиться про 19 винищувачів. Ці літаки посилять захист українського неба. Перші з них можуть прибути в Україну вже до нового року.