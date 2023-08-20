Кулеба показав один з данських F-16, який буде захищати небо України

Партнери нарешті оголосили про надання нашим Повітряним силам літаків F-16. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував відео, на якому видно багатоцільовий винищувач від Данії.

Власне, у неділю, 20 серпня, Нідерланди, а згодом – Данія, оголосили, що відправляють в нашу державу F-16. У своїх історіях в інстаграмі, що зникають через 24 години, глава МЗС Кулеба поширив ролик з винищувачем, який незабаром відправиться в Україну, – інформує 24 Канал.

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Данія відправляє в Україну літаки

Варто сказати, що не один місяць тривали перемовини щодо цього питання, та нарешті партнери наважились на важливий крок. За словами очільника МЗС, переговори президента Володимира Зеленського з пані прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та їхні наслідки є історично важливим моментом.

Один з тих самих данських F-16, який буде захищати українську небо від росіян,

– йдеться у підписі до відео Кулеби.

Додамо до цього, що Фредеріксен на спільній пресконференції із Зеленським говорила, що Копенгаґен надасть нашій державі 19 літаків такого типу. Вони відіграватимуть важливу роль не лише як інструмент оборони неба від російських ракет, а й як повітряний захист Збройних Сил під час контрнаступальних дій.

Один з винищувачів F-16 від Данії: дивіться відео Кулеби

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