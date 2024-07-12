Бельгія поставить 30 F-16, але не цього року: в ОП назвали "неприйнятні" терміни

Україна вже має графіки постачання F-16 від партнерів. Бельгія надасть 30 таких багатоцільових винищувачів.

Про це заявив заступник голови ОП. Водночас Ігор Жовква наголосив, що графіки постачання F-16 є довготривалими.

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Коли Бельгія надасть F-16

Посадовець наголосив, що Україні дійсно потрібна така кількість літаків, про яку говорив президент. Зокрема, 128 винищувачів F-16. Також зауважив, що є відповідні декларування від партнерів щодо кількості літаків.

Ми знаємо ці чотири країни й знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас,

– підкреслив Ігор Жовква.

Також додав, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів. Адже літаками має хтось управляти.

"Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів", – зазначив посадовець.

Водночас наголосив, що йдеться не лише про пілотів. Інженерний склад також дуже важливий. А ще оптимізація – скорочення часу навчання.

Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати,

– наголосив Жовква.

Додав, що під час саміту НАТО Володимир Зеленський мав зустрічі з лідерами країн-партнерів, які погодилися постачати літаки.

"Ці комплексні питання ми проговорювали з тими лідерами, які нам постачають літаки. Була у президента зустріч з новим прем'єр-міністром Нідерландів, були відповідні зустрічі з іншими керівниками. Безумовно, про це говорили й під час зустрічі з президентом Байденом, адже роль США в питанні постачання літаків також дуже важлива", – наголосив заступник Єрмака.