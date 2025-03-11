Українські F-16 не можуть битися "один на один" із російськими Су-35, – Ігнат

Україна отримала від союзників десятки винищувачів F-16. За словами, Юрія Ігната вони не можуть вступати у двобої з російськими Су-35.

За словами керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната F-16, надані Україні, "не є надто новими для того, щоби змагатися з Су-35 "один на один" у повітряному бою", передає 24 Канал із посиланням на Новини.Live.

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Чому F-16 не можуть збивати російські літаки Су-35

Ігнат пояснив, що нинішні умови не дозволяють українським винищувачам збивати російські літаки. За його словами, Су-35 доволі новий літак, тому для того, аби йому протидіяти потрібен комплексний підхід. Йдеться про поєднання наземних систем ППО, засобів радіоелектронної боротьби, а також повітряного радара, який вже давно обіцяла надати одна з країн.

Також військовий зауважив, що українські літаки потрібно оснастити сучасними бортовими радарами та далекобійними ракетами класу "повітря-повітря". Тоді наші F-16 могли б бити по ворожому літаку і знищувати його швидше, ніж той би встиг випустити керовану авіабомбу.

До слова, аналітичний центр CSIS наголосив, що для створення "повітряного щита" над Україною потрібно від 24 до 160 бойових літаків, і це завдання може бути складним для Європи без допомоги США.