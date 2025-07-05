У США винищувач F-16 перехопив літак над гольф-клубом Трампа
- 5 липня цивільний літак порушив повітряний простір над гольф-клубом Трампа, судно перехопив винищувач F-16.
- Інцидент став п'ятим випадком вторгнення за день, винищувач використав маневр "лоб в лоб".
У суботу, 5 липня, літак цивільної авіації порушив тимчасове обмеження повітряного простору над гольф-клубом Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Його перехопив винищувач F-16.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), передає 24 Канал. Цей випадок став п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.
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Що відомо про інцидент
За даними NORAD, інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом. Американські військові підтвердили, що в небо підіймали саме F-16.
Винищувач здійснив так званий маневр "лоб в лоб", аби привернути увагу пілота цивільного судна. Опісля порушника безпечно вивели за межі території.
До слова, у Білому домі інцидент не прокоментували.
За останні тижні NORAD повідомляло про кілька подібних інцидентів, там закликають пілотів авіації загального призначення перевіряти всі повідомлення перед зльотом в цьому районі.
Нагадаємо, раніше в HuffPost порахували, у скільки американським платникам податків коштувало захоплення Трампа за перші 48 днів президентства. Він витратив понад 18 мільйонів доларів, граючи у гольф 6 із 7 своїх перших вихідних.