Ця зброя принесе нам перемогу, тому її постачання довго схвалювати

Ще 20 травня речник Повітряних сил України заявив дуже важливі слова про нашу перемогу, з якими я однозначно погоджуюся.

F-16 кардинально вплинуть на війну

Юрій Ігнат заявив: "Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки приїдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах". Я згодний з паном Ігнатом.

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Сьогодні мало хто з наших громадян уявляє собі значення та рівень впливу, який можуть здійснити ці літаки на війну загалом, тобто у стратегічному сенсі. Якщо заглибитись у деякі тактико-технічні нюанси цього й порівняти можливості, які з'являться у ПС ЗСУ саме із появою цієї авіаційної платформи на їх озброєнні, із тими можливостями, які вони мали до цього, то все стане достатньо прозоро та очевидно.

Якщо коротко, то цей літак дасть можливість різко та дуже суттєво наростити бойові спроможності нашого війська у щонайменше 2-х ключових сферах:

ППО;

завданню ударів по наземних (морських) цілям.

Причому варто підкреслити, що як перший, так і другий фактори є, по-суті, вирішальними для ходу та змісту нинішньої війни. Ось чому вагання наших союзників щодо передачі нам цих літаків були настільки значними та тривалими.

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Бо, по-суті, це рішення означає визначити – настав чи не настав момент для перемоги України у війні. Зрозуміло, що на рішення впливали не тільки військово-технічні аспекти, а, в першу чергу, військово-політичні.

У цьому сенсі рішення про створення "авіаційної коаліції" – це своєрідний шлюз, який вже відкрили. Наскільки я розумію, пов'язане воно напряму із тим, що в Кремлі геть відмовляються робити будь-які адекватні висновки й продовжують бавитись у свої "умови мирних перемовин", надиктовані Пекіном.