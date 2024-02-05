Наєв анонсував надходження літаків F-16 з ракетами на 300 – 500 кілометрів

Україна очікує від союзників нові поставки далекобійної зброї. Серед іншого сучасні винищувачі F-16 та ракети дальності 300 – 500 кілометрів.

Про це сказав командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосивши, що ці поставки значно допоможуть Україні на полі бою.

Дивіться також Коли Україна отримає перші кошти з 50 мільярдів від ЄС: в уряді дали прогноз

У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300 – 500 кілометрів,

– повідомив Наєв.

За його словами, це дозволить Силам оборони мати ще більше успіхів на фронті та звільнити нашу територію від ворога.

Яке озброєння від союзників якісно допомогло Україні

Наєв також відзначив, що відтоді як Україна отримала реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS, а пізніше й М270 MLRS, російські загарбники зазнали відчутних втрат.

Зокрема, значно ускладнена логістика: аби забезпечити свої передові підрозділи, ворог був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

"Це призвело до збільшення логістичного "плеча" підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони, а з часом і до "жесту доброї волі" з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона", – сказав Наєв.

Також генерал додав, що із надходженням на озброєння зенітно-ракетного комплексу PATRIOT протиракетний щит України посилився ще більше, адже відбулось збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 кілометрів.

До теми Пів століття слави у небі: чому F-16 – один з найкращих винищувачів, який створило людство

Коли Україна отримає винищувачі