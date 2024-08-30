У пілота немає права на помилку: льотчик-інструктор припустив причини авіакатастрофи з F-16

Під час відбиття російської масованої атаки 26 серпня літак F-16 зазнав катастрофи. Пілот Олексій Месь з позивним Moonfis, який керував винищувачем, на жаль, загинув.

Однак льотчик встиг збити три крилаті ракети та один ударний БпЛА. В етері 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав, що варіантів втрати літака й пілота дуже багато.

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Росія не має до авіакатастрофи прямого відношення

У пілота немає права на помилку, особливо на гранично низьких висотах й великій швидкості під час виконання бойових завдань пов'язаних з перехопленням ракет та "Шахедів".

Льотчика ми втратили. Світла пам'ять. Але він устиг знищити як мінімум три ракети й один "Шахед", врятувавши, можливо, сотні життів,

– мовив Світан.

Російські пропагандисти, авжеж, можуть використати катастрофу у своїх цілях й будь-що вигадувати. Однак росіяни не мають прямого відношення до катастрофи. Їх участь непряма, адже пілот знищував російські далекобійні засоби ураження, виконуючи бойове завдання з прикриття цивільних й військових об'єктів у глибині української території.

Втрата льотного складу дуже болюча. У нас не так багато пілотів, кожен льотчик на вагу золота, як і життя кожного українця. Борт – це вже другорядна проблема,

– додав військовий експерт.

Повітряні сили ЗСУ протягом певного часу відзвітують про причини катастрофи, якщо ухвалять відповідне рішення. Але, на думку Світана, не варто поширювати таку інформацію на загал.

У Пентагоні сказали, що ознайомлені з новинами, але не можуть підтвердити інформацію про втрату винищувача F-16, оскільки США не залучені до розслідування.