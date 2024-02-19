Коли Україна отримає F-16, снаряди та гарантії безпеки: інтерв'ю з главою МЗС Нідерландів

Євросоюз не може передати Україні обіцяний мільйон снарядів вчасно, і це вже має вплив на перебіг бойових дій на фронті. Водночас Чехія знайшла боєприпаси для України поза межами ЄС.

Євросоюз не може передати Україні обіцяний мільйон снарядів вчасно, і це вже має вплив на перебіг бойових дій на фронті. Водночас Чехія знайшла боєприпаси для України поза межами ЄС.

Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі розпитала міністерку закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, чи підтримують цю ідею союзники, коли Україна отримає F-16 і гарантії безпеки від Нідерландів.

Закупівля снарядів для України за межами ЄС

! Ганке Брюїнс Слот – міністерка закордонних справ Нідерландів з вересня 2023 року. Раніше обіймала посаду міністра внутрішніх справ і відносин Королівства Нідерланди. У 2010 — 2019 роках працювала в Палаті представників Нідерландів.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України поза межами ЄС. Що ви думаєте про цю ідею?

Я вважаю, що ми повинні використовувати всі можливі заходи, щоб закупити снаряди для України тому, що важливо, аби українці могли воювати. Вони борються за власну свободу, але вони також борються за стабільність і безпеку європейського континенту.

Тому ми повинні підтримувати їх, чого б це не коштувало, так довго, як це буде потрібно.

Чи вважаєте ви, що ця ідея може знайти підтримку в Раді в майбутньому?

Я бачу, що Рада дуже наполегливо працює над кількома пропозиціями щодо інтенсифікації нашої оборонної промисловості й розглядає можливості для її посилення.

І я впевнена, що так і буде. Я сподіваюся, що це дасть нові можливості для України й для нашої підтримки для них. Цього року Нідерланди виділили понад 2 мільярди євро на військову підтримку, і у такий спосіб ми можемо зробити свій внесок у безпеку України та її мужню боротьбу проти російської агресії.

На вашу думку, яка головна перешкода для реалізації цієї пропозиції щодо закупівлі боєприпасів у третіх країнах, поза межами ЄС?

Загалом, я не думаю, що будуть якісь заперечення проти того, щоб купувати боєприпаси в інших країнах, тобто за межами ЄС. Як Нідерланди, ми завжди розглядаємо будь-які можливості, якщо бачимо їх.

Данія передає Україні всі наявні боєприпаси, які має на складах. Як ви вважаєте, чи вчинять так само інші європейські країни?

Наш міністр оборони розглядає всі можливі способи придбання боєприпасів для України, і я подякувала Данії за їхні дії.

Угода про гарантії безпеки

Чи планують Нідерланди підписати гарантії безпеки з Україною, і коли ми можемо цього очікувати?

Ми дуже наполегливо працюємо над двосторонніми домовленостями у сфері безпеки й зараз завершуємо переговори. Тож ми сподіваємося, що зможемо підписати двосторонні домовленості дуже скоро. Для нас дуже важливо підтримувати Україну в цьому питанні.

Коли Київ отримає перші F-16

Щодо винищувачів F-16. Я розумію, що ви не можете назвати конкретні часові рамки, коли Київ отримає винищувачі, але в Україні ширяться повідомлення, що літаки прибудуть до цього літа. Чи можете ви це підтвердити, чи літаки варто очікувати наприкінці цього року?

Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб зробити можливим постачання літаків F-16 в Україну. Перш за все, ми відкриваємо навчальний центр в Румунії, тому ми робимо все можливе, щоб доставити їх якомога швидше, але у нас є деякі умови, які ще мають бути виконані.

І це має статися у 2024 році, і чим раніше, тим краще. Я не називаю конкретних часових рамок на цю мить, але ви можете бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб прискорити процес.

Зараз ми говоримо про щонайменше 24 F-16 для України. Як ви вважаєте, чи можливо збільшити кількість цих винищувачів у майбутньому?

Наразі їх 24, я не хочу обіцяти, що їх буде більше. Це справді важливий сигнал, який ми надсилаємо, передаючи F-16. Ми можемо підтримати Україну і надати дуже важливі системи озброєння, які їм необхідні для ведення бойових дій.

Санкції проти Росії завжди із "сюрпризом"

На вашу думку, чи ухвалить ЄС 13-й пакет санкцій до 24 лютого, і що ви очікуєте в цьому пакеті?

Пакети санкцій – це завжди сюрприз, тому я не буду зараз нічого про це говорити. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити переговори якомога швидше. Нідерланди вважають, що дуже важливо мати ще один сильний пакет санкцій, і щоб ми вдарили по Росії так сильно, як тільки зможемо.