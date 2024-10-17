Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, – Умєров

Україна отримала перші американські винищувачі F-16. Згодом наша держава отримає ще кілька екземплярів.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. За його словами, шість літаків доставлять найближчим часом.

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Україна отримає не тільки винищувачі

Умєров розповів, що під час засідання Ради Україна – НАТО провів переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Вони обговорювали поточну ситуацію на фронті та потреби України.

Крім цього, вдалося також досягти домовленостей стосовно посилення української ППО.

Окремий фокус – авіаційна складова. Зокрема, посилення наших можливостей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку та надасть Україні шість літаків найближчим часом,

– пояснив Умєров.

Він також запросив Норвегію приєднатися до прямого фінансування українських оборонних підприємств, як це вже зробила Данія. Зокрема, також міністр оборони запропонував Норвегії навчити та забезпечити технікою одну бригаду ЗСУ.

Водночас Нідерланди, які першими надали Україні ці винищувачі, дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії.