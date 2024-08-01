Необережні слова топлять кораблі, – експілот США про чутки щодо прибуття F-16 в Україну

Україна чекає на F-16 дуже давно, тож радість від можливої передачі можна зрозуміти. Але радість не має затуманювати мозок і затьмарювати безпекові питання.

Про те, що наша держава могла отримати довгоочікувані літаки, написало Bloomberg. Згодом The Telegraph додало хмизу у вогонь, повідомивши, що Україна вже використала F-16 як ППО. Офіційно в Україні не коментують ці події, у Білому домі також ухилилися від відповіді.

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Колишній пілот США висловився про можливу передачу Україні F-16

Авіатор переконаний: адміністрація Байдена довгий час намагалася тримати в таємниці всі рухи щодо F-16 . І, вочевидь, мала на це вагомі причини.

Це війна, правда? Оперативна безпека - дуже важлива річ. Під час Другої світової війни ми казали: необережні слова топлять кораблі. Отже, я вважаю, що збереження операційної безпеки та цієї таємниці якомога довше було виправданим,

– сказав Джеффрі Фішер.

Він зауважив: один чи декілька літаків не означають, що в Україні з'являться усі 60.

"Це точно не означає, що є 120 пілотів із повним комплектом, екіпажем технічного обслуговування тощо. Ми повинні бути дуже обережними в тому, як показуємо прибуття F-16 в Україну", – додав колишній пілот.

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Депутати Єгор Чернєв і Соломія Бобровська зараз у США. Вони ухилилися від відповіді на запитання журналістів, проте зробили декілька важливих зауваг.

Соломія Бобровська сказала, що ці винищувачі не є панацеєю на фронті (або, як кажуть на Заході, срібною кулею). Власне, про це говорилося не раз і раніше, але слова депутатки стосувалися знищення російських Су – носіїв КАБів.

Єгор Чернєв заявив: головне, щоб результат від використання F-16 побачили та відчули на собі окупанти. А якщо ці літаки будуть в Україні, то вони точно працюватимуть на полі бою.