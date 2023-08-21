Данія та Нідерланди не останні: Україні можуть надати більше F-16

Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів. Володимир Зеленський назвав угоду "проривною". Пізніше Данія оголосила про надання 19 літаків для України. Сумарно для України готують 61 літак. Поки що.

Це не обов'язково останні хороші новини щодо поставок Україні винищувачів F-16. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін, поділившись роздумами про терміни доставлення літаків.

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Це було політичне питання. Їх (літаки – 24 Канал) потрібно було дати ще умовно вчора – позавчора, але ситуація така, як є. Але "скляна стеля" пробита. Це говорить про те, що на Данії та Нідерландах все не закінчиться,

– наголосив Ігаль Левін.

Глобально це пов'язано з успіхами української контрнаступальної операції. Очевидно, якби Україна не наступала, а відступала – на політичному рівні були б зовсім інші рішення, ніж передача нових, дуже важливих видів озброєння.

Ігаль Левін про передачу Україні F-16 дивіться відео

Терміни поставок літаків в Україну

Під час інформації про передачу літаків повідомили також, що перші винищувачі потраплять до України ближче до нового року, інші ж – у 2024 та 2025.

Час прибуття літаків напряму залежить від навчання льотчиків та наземного персоналу. Всі терміни, які озвучують офіційно, не потрібно сприймати за чисту монету. Взагалі такі речі не варто озвучувати, бо ця інформація секретна,

– зауважив Ігаль Левін.

Хоча Україна в багатьох аспектах отримання зброї опирається на західні країни, зокрема Данію та Нідерланди, тож деякі речі доводиться робити публічно. Це і публічність перед українським народом, і платниками податків західних країн.

"Такі речі, як підготовка льотчиків, передачі конкретного озброєння – це секретна інформація, тож озвучені дані про це не завжди відповідають дійсності", – заявив військовий аналітик.

Тож, наприклад, про терміни початку і закінчення навчань льотчиків точно знає військово-політичне командування України. Як і про терміни доставлення обіцяної зброї.

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