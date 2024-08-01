У The Times назвали країну-постачальника та кількість F-16, які вже "отримала" Україна

Напередодні західні ЗМІ написали, що Україна вже нібито отримала першу партію західних винищувачів. Згодом з'явилася інформація про кількість F-16 і країну-постачальника літаків.

Україна нібито вже отримала від Нідерландів 6 винищувачів F-16. Про це газета повідомила з посиланням на неназване джерело.

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Скільки F-16 могла отримати Україна

Джерело зазначило, буцімто 6 літаків були поставлені в Україну з Нідерландів. Також додало, що начебто ще кілька літаків незабаром прибудуть з Данії.

У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати цю інформацію.

Що кажуть у Зеленського про надання F-16