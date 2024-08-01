У The Times назвали країну-постачальника та кількість F-16, які вже "отримала" Україна
1 серпня 2024, 07:17Читать новость на русском
Джерело:The Times
Напередодні західні ЗМІ написали, що Україна вже нібито отримала першу партію західних винищувачів. Згодом з'явилася інформація про кількість F-16 і країну-постачальника літаків.
Україна нібито вже отримала від Нідерландів 6 винищувачів F-16. Про це газета повідомила з посиланням на неназване джерело.
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Скільки F-16 могла отримати Україна
Джерело зазначило, буцімто 6 літаків були поставлені в Україну з Нідерландів. Також додало, що начебто ще кілька літаків незабаром прибудуть з Данії.
У Повітряних силах ЗСУ відмовилися коментувати цю інформацію.
Що кажуть у Зеленського про надання F-16
- Напередодні Михайло Подоляк прокоментував публікацію Bloomberg, що нібито наша держава вже отримала першу партію винищувачів.
- Радник глави ОП зазначив, що це інформаційні спекуляції у соцмережах. Наголосив, що варто завжди звертати увагу на офіційні коментарі. А ця публікація не має жодного посилання на якесь офіційне джерело.
- "Ми не будемо це коментувати. Ні "так", ні "ні". Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонента. У наш час точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, не потрібно. Але у них (Bloomberg, – 24 Канал) навіть немає посилань на джерела на Заході", – підкреслив Подоляк.
- До речі, у Білому домі також відреагували. Так, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки під час брифінгу відповів, чи правдива інформація про надання Україні першої партії винищувачів F-16.
- "Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння", – зазначив Джон Кірбі.