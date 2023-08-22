F-16 та удари углиб Росії: у Повітряних силах назвали умову Заходу

Україна отримає від країн-союзниць винищувачі F-16. У Повітряних силах наголосили, що вони допоможуть Україні захиститися від ракетного терору.

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил ЗСУ – наголосив, що F-16 допоможуть Україні завоювати перевагу у повітрі. Окрім того, винищувачі допоможуть відігнати російські кораблі.

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Водночас завдавати удари по території Росії з F-16 Україна не зможе. Це – умова Заходу.

На кожну номенклатуру озброєння, яку ми отримуємо, ми беремо на себе зобов'язання, що не будемо бити по території Росії. Ми беремо зброю для захисту від агресії. І ми чесно дотримуємося свого слова,

– наголосив Ігнат.

Україна отримає F-16

Якоб Еллеманн-Єнсен – міністр оборони Данії – наголосив , що винищувачі Україна зможе використовувати лише на своїй території.

У серпні 2023 року нарешті стало відомо, що Україна отримає F-16 від Нідерландів та Данії. Новини повідомили під час візитів Володимира Зеленського до цих країн. Український лідер вже поспілкувався з пілотами, які навчаються на F-16. Отримані винищувачі дозволять Україні захистити своє небо.