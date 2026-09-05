Винищувач F-4 розбився під час авіашоу біля Афін: є загиблі

5 вересня грецький двомісний винищувач F-4 Phantom розбився під час авіашоу на авіабазі Танагра на північ від Афін. Внаслідок катастрофи загинули обидва пілоти.

Про це Reuters повідомили два представники влади.

Що відомо про авіакатастрофу біля Афін?

Винищувач упав приблизно за два кілометри від аеропорту. Повідомлень про постраждалих серед глядачів або місцевих жителів у навколишньому районі не надходило.

Кадри, оприлюднені грецьким суспільним мовником ERT, показали, як F-4 за кілька секунд до падіння виконував правий розворот на висоті всього кількох метрів над землею. Після цього літак врізався в землю та спалахнув.

Момент аварії біля Афін: дивіться відео

Для локалізації пожежі, яка поширилася на прилеглий ліс, залучили 11 пожежних літаків і вертольотів.

Ми всі були приголомшені. Він перебував у повітрі не більше трьох хвилин,

– розповів ERT очевидець.

Гучномовці на авіабазі закликали людей залишити територію.

F-4 брав участь у щорічному авіашоу Athens Flying Week, яке збирає військові та цивільні авіаційні команди з десятків країн.

Раніше повідомлялося, що на півночі Кенії розбився туристичний вертоліт. Усі семеро людей на борту загинули. Серед жертв був 42-річний американський бізнесмен Роджер Дуарте, який потрапляв до рейтингу Forbes "30 до 30". Також загинули ще п'ятеро громадян США та подружжя з Еквадору.

Вертоліт Eurocopter Ec130 B4 упав 19 серпня біля гори Ололокве в окрузі Самбуру. Він перевозив туристів із заповідника до району річки Евасо-Нгіро.