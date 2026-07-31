Про це повідомляється в соцмережах компанії.

Українська компанія поставила дрони у США

У компанії F-Drones повідомили, що вся партія дронів уже доставлена американській стороні та наразі проходить офіційну процедуру приймання (acceptance). Після її успішного завершення перший контракт вважатиметься повністю виконаним.

Це стало першим випадком, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників українського виробництва. До цього експортні дозволи стосувалися переважно окремих технологій, компонентів або послуг,

– повідомили представники.

За підсумками випробувань у США безпілотники F-Drones увійшли до числа переможців відбору серед 25 учасників.

Укладанню контракту передували випробування в США. У лютому 2026 року американський партнер F-Drones – компанія UDD Tech Corp – став учасником першого етапу програми Drone Dominance під назвою Gauntlet I.

Випробування проходили на військовій базі Форт-Беннінг (штат Джорджія), де американські військові оцінювали перспективні ударні безпілотні системи. За результатами випробувань український F10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов до числа 11 переможців та отримав контракт на постачання 2000 безпілотників у межах першої фази проєкту. Крім того, UDD Tech Corp була відібрана до участі в наступному етапі програми – Gauntlet II,

– вказали в F-Drones.

Інформацію про виконання першої фази проєкту можна переглянути на офіційному сайті програми Drone Dominance.

2000 дронів вже доставили у США / Фото Drone Dominance

F-Drones наголосили, що укладений контракт підтверджує відповідність українських бойових технологій вимогам одного з найвибагливіших військових замовників у світі. У компанії зазначили, що для його виконання 1 липня 2026 року Державна служба експортного контролю України видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F10 до США. Також F-Drones пройшла повний цикл погоджень відповідно до чинного законодавства у сфері державного експортного контролю та отримала позитивне рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Це більше, ніж виконання окремого контракту. Це підтвердження того, що українські бойові технології відповідають вимогам одного з найвибагливіших військових замовників у світі. Так втілюється в життя стратегічне партнерство України і США,

– констатували в компанії.

Крім того, у F-Drones зауважили, що реалізація цього проєкту підтверджує спроможність українських виробників не лише розробляти технології, перевірені в реальних бойових умовах, а й успішно проходити складні процедури експортного контролю та виконувати міжнародні оборонні контракти відповідно до найвищих стандартів.