Росія скинула 250-кілограмову бомбу на будинок під Лиманом на Донеччині: загинули батько і син

Російські війська завдали авіаудару по селищу Ярова Лиманської громади Донецької області вранці 25 квітня. Внаслідок прямого влучання в житловий будинок загинули 61-річний чоловік та його 88-річний батько.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Що відомо про авіаудар по Лиманській громаді

Вранці 25 квітня російські війська завдали два авіаудари по селищу Ярова Лиманської громади на Донеччині.

В результаті прямого влучання у житловий будинок за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 61-річний чоловік та його 88-річний батько,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по селищу Ярова / Фото Донецької обласної прокуратури

В прокуратурі зазначили, що росіяни скинули на населений пункт "ФАБ-250" УМПК. Внаслідок ворожих ударів в селищі пошкоджено близько десяти житлових будинків, крамницю і господарчу споруду.

Нагадаємо, що за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже вбила 13 тисяч цивільних українців, зокрема 618 дітей. Також країна-агресорка здійснила 1 700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, більше 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику.