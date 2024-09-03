Росія освоює нову зброю: закінчила випробування 2 керованих бомб, – ISW
Джерело:ISW
Західні аналітики припускають, що Росія завершила тестування нових плануючих авіабомб. Ймовірно, вони незабаром надійдуть на озброєння бомбардувальних полків.
У звіті за 2 вересня Інститут вивчення війни з посиланням на російських воєнних блогерів повідомив про завершення випробувань плануючих бомб ФАБ-3000 M54 та ФАБ-500 M62. Вони мають модулі підвищеної точності.
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Росія закінчила випробовувати фугасні бомби
ФАБ-3000 M54 та ФАБ-500 M62 мають кілька спільних характеристик. По-перше, обидві бомби належать до серії ФАБ (фугасні авіаційні бомби), які призначені для завдання значних руйнувань вибуховою силою.
По-друге, обидві бомби є плануючими – тобто обладнані системами навігації та керування, що дозволяють коригувати їхню траєкторію в польоті. Власне, це робить їх більш точними.
Росія завершила випробування плануючих авіабомб ФАБ-3000М54 з уніфікованими модулями планування і корекції, також плануючих бомб ФАБ-500М62 з УМПК підвищеної дальності,
– пишуть аналітики.
У ISW зазначають, що в найближчій перспективі російські бомбардувальні авіаційні полки почнуть освоювати ці бомби. Вочевидь, росіяни активно готуються до введення цих бомб у бойовий арсенал своїх авіаційних полків.
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Що варто знати про ФАБ-3000 M54 і ФАБ-500 M62ФАБ-3000 M54 – це важка бомба масою 3 000 кілограмів, призначена для знищення укріплених об'єктів, інфраструктури та великих площ. Її використання призводить до значних руйнувань, бомба має велику ударну силу.
Натомість ФАБ-500 M62 — це середня бомба масою 500 кілограмів, яка призначена для ураження менш укріплених цілей, таких як будівлі, техніка та піхота.