Росія освоює нову зброю: закінчила випробування 2 керованих бомб, – ISW

Західні аналітики припускають, що Росія завершила тестування нових плануючих авіабомб. Ймовірно, вони незабаром надійдуть на озброєння бомбардувальних полків.

У звіті за 2 вересня Інститут вивчення війни з посиланням на російських воєнних блогерів повідомив про завершення випробувань плануючих бомб ФАБ-3000 M54 та ФАБ-500 M62. Вони мають модулі підвищеної точності.

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Росія закінчила випробовувати фугасні бомби

ФАБ-3000 M54 та ФАБ-500 M62 мають кілька спільних характеристик. По-перше, обидві бомби належать до серії ФАБ (фугасні авіаційні бомби), які призначені для завдання значних руйнувань вибуховою силою.

По-друге, обидві бомби є плануючими – тобто обладнані системами навігації та керування, що дозволяють коригувати їхню траєкторію в польоті. Власне, це робить їх більш точними.

Росія завершила випробування плануючих авіабомб ФАБ-3000М54 з уніфікованими модулями планування і корекції, також плануючих бомб ФАБ-500М62 з УМПК підвищеної дальності,

– пишуть аналітики.

У ISW зазначають, що в найближчій перспективі російські бомбардувальні авіаційні полки почнуть освоювати ці бомби. Вочевидь, росіяни активно готуються до введення цих бомб у бойовий арсенал своїх авіаційних полків.

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