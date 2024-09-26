Била ними раніше по Харкову: Росія могла використати рідкісні ФАБ-500Т по Запоріжжю

У Запоріжжі було знешкоджено, ймовірно, рідкісну російську авіабомбу ФАБ-500Т, яку могли випустити з МіГ-25РБ.

Цими днями стало відомо, що сапери ДСНС знешкодили ФАБ-500Т, яка не вибухнула поблизу Запоріжжя. Використання цього типу бомби, яку застосовували раніше в Харкові, є важливим фактом, пише Defence Express.

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Що треба знати про ФАБ-500Т

За словами аналітиків, ФАБ-500Т – термостійка авіабомба радянського виробництва, призначена для використання з МіГ-25РБ. Вона відрізняється витримкою високих температур і можливістю дальнього застосування.

Термостійка авіабомба здатна витримувати температурні навантаження, що можуть виникати при швидкості польоту до 3 000 кілометрів на годину. Власне, це максимальна швидкість літака-носія МіГ-25РБ.

Ще одна важлива особливість по ФАБ-500Т. Окремі джерела заявляють, що аеродинаміка цієї бомби за умови відповідного розгону МіГ-25РБ могла давати дальність застосування від 30 до 40 кілометрів.

Візуально ФАБ-500Т відрізняється від стандартних ФАБ-500М62 більш витягнутою формою і меншою масою вибухівки. Російські пропагандисти нещодавно "похвалилися" відновленням виробництва цих бомб, що може свідчити про їхнє більш активне використання.

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Використання ФАБ-500Т з модулями УМПК може надати російським військам можливість завдавати ударів на відстань більш ніж 70 кілометрів