Перше в Україні екологічне виробництво канцелярії Kiri sketch заснував одесит Юрій Стешенко. На його фабриці виготовляють канцелярію з натуральних та повторно перероблених матеріалів: деревини, паперу та відходів сільського господарства. Про те, як з'явилась ідея створити незвичайний бізнес – читайте далі.

Фабрику Юрій Стешенко назвав на честь доньки Кіри – Kiri sketch, розповів засновник в ефірі 24 каналу.

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Чоловік понад 10 років керував типографією. Аби почати власну справу "з нуля", йому довелось пройти спеціальне навчання. Зараз на фабриці Юрія виробляють екологічні блокноти, олівці та ручки. Кожен виріб безпечний для здоров'я та природи.

На фабриці Стешенка працює майже 20 людей. Чоловік мріє підкорити ринок Європейського Союзу, адже він упевнений, що майбутнє – за екологією.

► Як з'явилась ідея створення екопідприємства

Стешенко розповів, що у нього вже було підприємство, однак в іншій сфері. В один момент замовлень стало менше і він вирішив шукати можливість оптимізувати підприємство, аби люди не залишились без роботи. Це і стало причиною створення Kiri sketch.

Сама ідея виникла із моїх спостережень за донькою. Я цікавився чим вона грається, що їй цікаво,

– сказав Стешенко.

За його словами, спочатку планували створювати екологічні дерев'яні іграшки. Однак, коли проаналізували ринок – зрозуміли, що для цього потрібні зовсім інші робочі потужності. Тому згодом з дружиною вони вирішили все ж виробляти канцелярію.



Екоблокноти / Фото Kiri sketch

► З чого виготовляють екоканцелярію

На підприємстві використовують деревину, папір та відходи сільського господарства. Стешенко переконував, що це точно не шкодить здоров'ю людей, а тому вважається екологічно чистим продуктом.

"Вони роблять з відходів поліуретан, але без використання нафти. У такий спосіб він доволі швидко розкладається у навколишньому середовищі та не впливає на природу та наше здоров'я", – пояснив Стешенко.

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► Сировину змушені купляти за кордоном

Як ствердив засновник бізнесу, більшість матеріалу для виготовлення канцелярії купляють за кордоном.

На жаль, в Україні ще не досить багато компаній, які займаються переробкою вторинної сировини. З українського – деревина та різна фурнітура для канцелярії,

– зазначив власник підприємства.

За словами Стешенка, конкуренції в Україні немає, але й великого попиту теж. Саме через це вже у 2021 році Kiri sketch представлятиме продукцію для всього світу на найбільшій виставці канцелярії у Франкфурті. Там майже кожен 3 стенд представляє продукцію із перероблених матеріалів або натуральної сировини.



Блокноти з дерева / Фото Kiri sketch

► Через карантин довелося розвивати продажі онлайн

Власник підприємства розповів, що під час карантину працювали добре, але з продажами все було дуже погано. Офлайн магазини, куди відвозили товар на продаж, не працювали.

"Ми вийшли онлайн, створили свій магазин. У нас є контракт з дуже великою компанією, яка займається інтернет просуванням. Вони проводять усі підготовчі етапи і ми запустимо інтернет-рекламу і продаватимемо онлайн", – сказав Юрій Стешенко.