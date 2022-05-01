Фабрика тролів Кремля поширює у мережі дезінформацію про війну в Україні, – МЗС Британії
Джерело:Reuters
Діяльність фабрики тролів Росії виявили у 8 соціальних мережах. Тролі поширюють неправдиву інформацію у телеграмі, твітері, фейсбуці та тік-тоці.
Відповідну інформацію оприлюднили у МЗС Великої Британії. Там заявили, що тролів використовують проти політиків у іноземних країнах, зокрема щодо Великої Британії та Південної Африки.
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Британія виявила фабрику тролів Кремля
Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах і проти політиків у ряді країн, включаючи Велику Британію та Південну Африку,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що дослідження фінансувала Британія. Саме вони встановили, що дезінформацію поширювали:
- для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну;
- для посилення її підтримки і вербування нових прихильників.
Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс пояснила: "Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фермам тролів вторгнутися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна. Уряд Великої Британії сповістив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками та медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції".
Компанія встановила, що тролі були в телеграмі для координації нових прихильників. Ті потім писали пропутінські коментарі критикам Росії.
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