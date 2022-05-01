Фабрика тролів Кремля поширює у мережі дезінформацію про війну в Україні, – МЗС Британії

1 травня 2022 , 04:54
Читать новость на русском

Джерело:

Reuters

Діяльність фабрики тролів Росії виявили у 8 соціальних мережах. Тролі поширюють неправдиву інформацію у телеграмі, твітері, фейсбуці та тік-тоці.

Відповідну інформацію оприлюднили у МЗС Великої Британії. Там заявили, що тролів використовують проти політиків у іноземних країнах, зокрема щодо Великої Британії та Південної Африки. 

Зауважте Артилерія у Святогірській лаврі, вогонь по водозабору: дайджест російських фейків за 29 квітня

Британія виявила фабрику тролів Кремля

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах і проти політиків у ряді країн, включаючи Велику Британію та Південну Африку,
– мовиться у повідомленні. 

Відомо, що дослідження фінансувала Британія. Саме вони встановили, що дезінформацію поширювали:

  • для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну;
  • для посилення її підтримки і вербування нових прихильників.

Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс пояснила: "Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фермам тролів вторгнутися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна. Уряд Великої Британії сповістив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками та медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції".

Компанія встановила, що тролі були в телеграмі для координації нових прихильників. Ті потім писали пропутінські коментарі критикам Росії. 

Російська дезінформація: останні новини

Дивіться також – бронетехніка від Польщі \ Тотальний дефіцит на АЗС \ Пабєдабєсіє на росії: відео

 

Автор: Діана Квасневська