Фабрика тролів Кремля поширює у мережі дезінформацію про війну в Україні, – МЗС Британії

Діяльність фабрики тролів Росії виявили у 8 соціальних мережах. Тролі поширюють неправдиву інформацію у телеграмі, твітері, фейсбуці та тік-тоці.

Відповідну інформацію оприлюднили у МЗС Великої Британії. Там заявили, що тролів використовують проти політиків у іноземних країнах, зокрема щодо Великої Британії та Південної Африки.

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Британія виявила фабрику тролів Кремля

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах і проти політиків у ряді країн, включаючи Велику Британію та Південну Африку,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що дослідження фінансувала Британія. Саме вони встановили, що дезінформацію поширювали:

для маніпулювання міжнародною громадською думкою про вторгнення Росії в Україну;

для посилення її підтримки і вербування нових прихильників.

Очільниця МЗС Британії Ліз Трасс пояснила: "Ми не можемо дозволити Кремлю і його тіньовим фермам тролів вторгнутися в наш онлайн-простір зі своєю брехнею про незаконну війну Путіна. Уряд Великої Британії сповістив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками та медіа-платформами, щоб підірвати російські інформаційні операції".

Компанія встановила, що тролі були в телеграмі для координації нових прихильників. Ті потім писали пропутінські коментарі критикам Росії.

Російська дезінформація: останні новини

Окупанти 29 квітня обманули, що на території Свято-Успенська Святогірської лаври розмістили артилерію.

Російські вороги поширили інтерв'ю з нібито мешканкою Маріуполя. Вона скаржиться, що нібито націоналісти їй не дають говорити російською. Саме тому вона говорить українською.

Росіяни пустили вкид про те, що нібито Захід України захопила Польща. Його поширили багато світових ЗМІ, проте це виявилось брехнею. Таку дезінформацію поширила Росія. Ба більше, у Москві навіть малювали карту "поділу" України між Росією та Польщею.

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