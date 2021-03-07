Facebook заблокував статті російських ЗМІ про затримання "українських неонацистів"

Кілька російських ЗМІ опублікували інформацію про начебто затримання "прихильників української неонацистської групи". Facebook заблокував ці матеріали, оцінивши їх як неправдиві.

Низка російських ЗМІ пишуть, що їхні матеріали повністю базувалися на офіційних повідомленнях Федеральної служби безпеки та Слідчого комітету. Зокрема, таку інформацію оприлюднили ТАСС, РБК, "Ведомости" та інші медіа.

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Що було у заблокованих статтях

У публікаціях йшлося про нібито затримання "прихильників української неонацистської групи МКУ". Її учасники, за версією Росії, займалися "пропагандою ідеології неонацизму і масових убивств".

Групу у січні 2020 року начебто створив 19-річний чоловік. РосЗМІ писали, що він зі своїми товаришами 33 і 17 років "розміщував написи на стінах житлових будинків у Воронежі".

Як усе насправді

За словами експерта StopFake, затримані – члени російської націоналістичної організації, до України вони не мають жодного стосунку.

Facebook уточнив, що названі імена – Роман Гребенщиков, Ілля Шмельов і Олександр Симонов – не прописані в релізах, однак їх чомусь поширили російські медіа. Крім того, у повідомленні не йшлося про причетність до України всіх затриманих.