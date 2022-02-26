Facebook заборонив російським державним ЗМІ рекламу та монетизацію

Facebook заборонив російським державним ЗМІ розміщувати рекламу чи монетизувати на своїй платформі. обмеження стосується будь-якої точки світу.

Відповідне повідомлення з'явилося у твітері керівника політики безпеки компанії Facebook Натаніеля Глейхера. Він повідомив, що соцмережа продовжує "навішувати ярлики" на додаткові російські державні ЗМІ.

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Ці зміни вже почали впроваджуватись і триватимуть у вихідні.

Натаніель Глейхер повідомив, що компанія уважно стежить за ситуацією в Україні і буде продовжувати ділитися кроками, які ми вживає для захисту людей на своїій платформі.

Раніше у Facebook заявили, що у відповідь на військовий конфлікт, що розгортається в Україні, компанія створила Центр спеціальних операцій для реагування в режимі реального часу. У ньому працюють експерти.

До слова, після того, як у фейсбуці 24 лютого заблокували сторінки чотирьох російських ЗМІ, Роскомнадзор ухвалив рішення нібито їх захищати.

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