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Facebook втратив 58 мільярдів доларів за тиждень через скандал

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Facebook втратив 58 мільярдів доларів за тиждень
Facebook втратив 58 мільярдів доларів за тиждень

За останній тиждень акції Facebook подешевшали на 58 мільярдів доларів. Це сталося через масштабний витік даних користувачів. Вартість акцій Facebook впала із 176,8 доларів у понеділок до 159,3 доларів у п'ятницю ввечері.

Засновник компанії Марк Цукерберг підтвердив інформацію та вибачився за витік, від якого постраждали 50 мільйонів користувачів Facebook. Проте вибачення не зупинили інвесторів від продажу акцій Facebook, тож оглядачі можуть лише припускати, наскільки великими можуть бути подальші втрати велетня соцмедіа, повідомляє BBC.

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Те, що у 2014 році завдяки опитуванню через Facebook були зібрані особисті дані його користувачів та їхніх друзів без відома і перших, і других, викликало обурення рекламодавців. Від середи Mozilla і Commerzbank призупинили свою рекламу у соцмережі. У п'ятницю підприємець і винахідник Ілон Маск видалив сторінки Tesla та SpaceX з Facebook.

Варто зазначити, що після виходу на ринок у 2012 році ціна однієї акції Facebook становила 38 доларів, а ринкова вартість компанія була на рівні 104 мільярда доларів. Завдяки стабільному зростанню кількості користувачів та провідній позиції на ринку цифрової реклами, вартість акцій також зростала, і у лютому 2018 року становила 190 доларів.

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Теги: Facebook Інформаційні технології Техно
Джерело: 24 Канал
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