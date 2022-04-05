Фахівці відновили електропостачання у 24 населених пунктах Київської області, – ОВА

За добу у 24 населених пунктах в Баришівському, Броварському, Макарівському, Києво-Святошинському та Вишгородському енерговузлах, знеструмлених через бойові дії, вдалося повністю або частково відновити електропостачання.

Роботи виконують електромонтери ДТЕК Київські регіональні електромережі, повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк. Загалом світло повернули до 7 696 домівок.

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Аварійно-відновлювальні бригади приступають до роботи одразу після розмінування територій. В першу чергу фахівці компанії відновлюють високовольтні мережі 110 – 35 кВ, які забезпечують електропостачання населених пунктів. Після цього розпочнуть відновлення розподільчих мереж 10 – 0,4 кВ, які живлять безпосередньо житлові будинки,

– розповів Павлюк.

Він розповів, що електромонтери співпрацюють з Територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень.

"Без світла залишаються мешканці 473 населених пунктів у Київській області. Роботи продовжуються", – додав очільник Київщини.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у Київській області найближчим часом буде розпочато відновлення зруйнованих мостів.