Фактично здав Білорусь в оренду Росії, – ЦПД про останні заяви Лукашенка

Олександр Лукашенко фактично здав в оренду свою країну для військових та усіх потреб Росії. За це на Білорусь вже наклали санкції, які незабаром призведуть до дефолту.

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації, який працює при Раді з нацбезпеки та оборони України. Там зазначили, що риторика самопроголошеного президента вже не є "таємничим мовчанням".

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Лукашенко здав Білорусь в оренду Росії

Тепер позиція Лукашенка – "якщо ви нас у це в'язали, то на переговорах має прозвучати позиція Білорусі".

Лукашенко фактично здав в оренду свою країну для військових та усіх потреб Росії,

– підсумували в ЦПД.

За інформацією Пентагону, станом лише на 4 березня Росія випустила 480 ракет, з них 70 — з території Білорусі.

Але білоруська опозиція оголосила антивоєнну мобілізацію проти участі Білорусі у війні Росії проти України. У центрі наголосили, що відбувалася "рейкова війна", що зірвала багато планів Путіна.

Світ відреагував на це санкціями

За зрадницьку позицію Лукашенка його країна та особисто він поплатилися санкціями, які скоро призведуть до дефолту. "Про це свідчить розрахунок із зовнішніх державних позик у білоруських рублях за офіційним курсом нацбанку на дату платежу", – пояснили у ЦПД.

Саме тому самопроголошений президент так прагне "включитися" в переговорний процес України та Росії, щоб не залишитися обабіч "дороги" з усіма наслідками.

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