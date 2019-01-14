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      Фактично Одесою править банда, – активіст Михайлик про причину замаху на нього

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      Одеський активіст та громадський діяч Олег Михайлик, на якого 22 вересня 2018 року невідомі вчинили замах, досі перебуває у німецькій лікарні. 11 січня провели операцію по вилученню кулі з легені активіста. Проте операція виявилася набагато складнішою, ніж розраховували лікарі. Вони видалили частину легені разом з кулею, наразі життю активіста нічого не загрожує.

      Про це Олег Михайлик розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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      Він наголосив, що вкрай розчарований діями правоохоронців у цій ситуації, адже операція мала відбутися ще 9 січня, проте Генпрокуратура та Нацполіція до цього часу не надіслала німецьким правоохоронцям відповідних документів, відтак операцію перенесли.

      Я дуже хотів би, щоб хоч один раз правоохоронна система України знайшла замовників нападів на громадських активістів. Проте, якщо оцінювати роботу Генеральної прокуратури та Національної поліції, то навіть найрезонансніші справи не були розкриті. Я не дуже вірю, що вони когось знайдуть, 
      – сказав Олег.

      Також він додав, що його справою займалися німецькі та європейські дипломати, проте українська прокуратура усіляко саботувала.

      На мене напали через те, що я завжди критикував мера Одеси Геннадія Труханова. Крім того, я вважаю, що Одесою править банда,
      – зауважив активіст.

      Хто такий Олег Михайлик?Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі й критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть. 11 січня у німецькій клініці кулю вдалося вилучити.

      Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних, проте Михайлик заявив, що не знає підозрюваних, яких затримала поліція. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.

      Теги: Новини Одеси Геннадій Труханов Новини України Замах на активіста Михайлика Кримінальні новини ГПУ Поліція
      Джерело: 24 канал
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