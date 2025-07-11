Фальшиві довідки МСЕК за 2000 доларів: правоохоронці викрили злочинну схему

Правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення фальшивих медичних висновків МСЕК про інвалідність близьких родичів військовослужбовців. Підробки дозволяли ухилятися від мобілізації або незаконно звільнятися зі служби.

Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомили в Національній поліції та Офісі Генерального прокурора, передає 24 Канал. Організаторам і "клієнтам" уже оголосили підозри.

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Що відомо про злочинну схему?

Фальшиві довідки МСЕК зловмисники виготовляли в орендованій квартирі на саморобному обладнанні. Вартість однієї такої "послуги" стартувала від 2 000 доларів, а прибуток організаторів щомісяця складав близько 1 мільйона гривень.

У межах масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 50 одночасних обшуків у помешканнях, автомобілях виробників і замовників підроблених документів. Вилучено фальшиві довідки, мобільні телефони тощо.

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Підозри отримали:

2 організатори схеми – за підроблення та збут документів та умисне перешкоджання діяльності ЗСУ;

4 клієнти – за ухилення військовослужбовців від несення військової служби шляхом підроблення документів;

ще 2 особи – за ухилення від призову під час мобілізації.

Наразі про встановлені досудовим розслідуванням факти інформовано відповідні територіальні центри ТЦК та СП – прокурори ініціювали перевірку обґрунтованості отриманих відстрочок.

Для організаторів схеми застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, наразі у співпраці з СБУ, ДБР та Офісом Генпрокурора Міністерство охорони здоров'я скасувало 445 рішень МСЕК про надання інвалідності чиновникам.