Відрізнити підроблені алкогольні напої від оригінальних майже неможливо. Так само, як і знайти винних за його розповсюдження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, фальшивий алкоголь складає чверть світового ринку. Та найгірше, що за вживання неякісного спиртного, можна заплатити не лише здоров'ям, а й життям.

У 2016 році українські міста сколихнули масові отруєння горілчаним контрафактом. Тоді жертвами нелегального бізнесу стали мешканці усіх південно-східних областей, про це йдеться у програмі "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Почалося все з того, що на Харківщині люди масово звертались до лікарень із специфічними симптомами. Згодом медики повідомили про смерть 9 осіб. Кількість летальних випадків продовжувала зростати. У результаті вживання підроблених напоїв в Україні постраждало кількасот людей. Приблизно 60 – померли.

Довідка. Інцидент трапився у вересні 2016 року. Тоді географія смертельного отруєння охопила 3 райони області – Харківський, Вовчанський та Ізюмський. Отруїлися люди і в самому Харкові. Правоохоронцізазначили, що усі випадки отруєння алкоголем пов'язані між собою. Люди пили в магазинах, власником яких є 1 людина. Тоді у селищах, де були зафіксовані випадки отруєння, фельдшери обходили двори і просили не вживати алкоголь, куплений у місцевих крамницях.

Прикордонники викрили черговий цех із "самопалом"

Вочевидь, такий трагічний фінал не дуже налякав власників підпільних ґуралень. Нещодавно на Одещині прикордонники разом із представниками Національної поліції викрили черговий цех із "самопалом". На перший погляд це був звичайний житловий будинок. Однак так тільки здавалось.



Будинок, у якому підробляли алкоголь / Фото скриншот з відео

Що вилучили правоохоронці

понад 8 тисяч літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту;

прозорої рідини з характерним запахом спирту; понад 4 тисячі літрів рідини коричневого кольору з характерним запахом міцних алкогольних напоїв;

рідини коричневого кольору з характерним запахом міцних алкогольних напоїв; 170 літрів підробленого вина.

Вилучили і знаряддя для виготовлення продукції. Асортимент фальсифікату розширили: окрім спиртного, власники винокурні приберегли понад 3 тисячі пачок сигарет. Вони були з акцизом та без. Ймовірно, це було зроблено для заохочення постійних клієнтів.



Сигарети, які також були на незаконному виробництві / Фото скриншот з відео

Весь фальсифікат правоохоронці, звісно, вилучили та знищили. І дуже вчасно, бо хтозна, можливо, саме ви мали стати його покупцем.

Прикордонники виявили незаконний цех: відео

Довідка. Незаконний цех із "самопалом" прикордонники виявили 20 липня 2020 року. Вилучені речові докази транспортували до Одеси для проведення експертизи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.