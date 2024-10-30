Президентку Грузії викликали на допит після заяв про фальсифікацію виборів: вона відмовилася

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликала на допит прокуратура у межах розслідування щодо ймовірних фальсифікацій на парламентських виборах у країні. Грузинська очільниця відмовилася йти до прокурорів.

Про це Саломе Зурабішвілі заявила на брифінгу 30 жовтня, передає видання "Ехо Кавказу". Раніше вона зазначала, що не визнає результати парламентських виборів у Грузії.

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Зурабішвілі провела брифінг після виклику до прокуратури

Грузинська служба "Радіо Свободи" пише, що у відповідь на виклик до прокуратури президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела брифінг в адміністрації та звернулася до слідчого відомства. Під час зустрічі з журналістами вона показала відео, на якому, за її словами, видно нібито порушення.

На відео були зафіксовані ймовірні випадки порушення таємниці голосування, а також випадки насильства на виборчій дільниці.

Так, живі кадри є, і ви всі їх бачили, вони дуже поширюються. Це ті кадри, які не потребують ні пояснень. Виявляється, прокуратура чекає від мене свідчень. Я думала, що все навпаки – слідчі органи повинні самі збирати докази. Я не чула, щоб слідчі органи запитували у президента докази під час виборів,

– сказала грузинська очільниця.

Вона також нагадала прокуратурі, що вона підзвітна народу, а суспільство, за словами Зурабішвілі, "вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів".

Президентка відмовилася від допитів у прокуратурі

Також на брифінгу, як передає "Ехо Кавказу" президентка Грузії заявила, що не має наміру з'являтися до прокуратури на допит щодо ймовірних фальсифікацій на виборах. Саломе Зурабішвілі також порадила держоргану "займатися своєю справою".

"Я б порадила прокуратурі розпочати свою роботу та уникати політичного зведення рахунків із президентом. Ба більше, у цей момент наші партнери теж на це дивляться – чи зможе прокуратура бути незалежною, неупередженою. Тож нехай прокуратура почне свою роботу, а президент займеться своєю", – заявила президент.

Окрім цього, Зурабішвілі підкреслює, що виклик до прокуратури "дивним чином збігся із вказівками Дмітрія Медведєва". До цього експрезидент Росії та заступник голови Ради безпеки країни-агресорки написав у соцмережі X, що "президентку Грузії необхідно усунути з посади та заарештувати".

Цікаво, що у грузинському ЦВК заявили, що Саломе Зурабішвілі, а також деякі представники політичних партій, які брали участь у виборах, "бездоказово нападають на ЦВК і намагаються завдати репутаційної шкоди установі своїми необґрунтованими звинуваченнями".