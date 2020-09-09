5 неперевершених книг, які допоможуть дитині полюбити читати
Мабуть, кожні батьки задумувались над питанням: що зробити, аби дітям була більш цікава книга, аніж мультик. І відповідь на це питання знають Андре Тан і його дружина Аліна Харечко.
Днями Андре Тан розповів, що його 4-річна Софія вже сама вміє читати. Дівчинці забороняють довго дивитись мультфільми чи телевізор, натомість дають книги на будь-який настрій. Дизайнер не приховував: його нащадок має власну дитячу бібліотеку, яка щомісяця поповнюється щонайменше 20 виданнями.
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Таким чином маленька Софійка більше розвиває свою уяву та інколи навіть засмучується, якщо її бачення не сходиться з екранізацією книги. Та які книжки найбільше сподобались дівчинці, розповіла в інстаграмі її мама Аліна Харечко.
Іноді дочка вважає мене "жахливою мамою", бо я не даю дивитися мультфільми часто. Але краще бути жахливою мамою розумної дочки. Ми багато читаємо, а я хочу поділитися з вами улюбленими хітами-книгами від 2,5 до 7 років, – зазначила вона.
5 книг, які точно сподобаються дітям
- Астрід Ліндгрен "Книжка про Лотту з Бешкетної вулиці"
Це просто класика про смішну і дуже сміливу дівчинку Лотту, яка завжди потрапляє у якісь неприємності. Лотта зростає у родині Німанів та ще не ходить до школи. Однак це не заважає їй бешкетувати і робити те, що і в думку не спаде старшим діткам. Та всі витівки Лотти допомагають їй впоратись із самотністю, тому й виходить все весело і цікаво.
Книжки, які сподобаються дітям до 7 років / Фото Пригоди дівчинки Лоли
- Еллі Сноудон "Великий конкурс заячою випічкою"
Це історія про кулінарний конкурс, в якому взяли участь 6 зайців-кондитерів, вовк, який погано замаскувався, та пустун. А попереду у героїв боротьба за Кубок золотого яйця і великий шоколадний торт.
Я втомилася її читати, бо знаю напам'ять історію про вовка, який виграв у конкурсі, – розповіла Аліна Харечко.
5 книг, які неодмінно сподобаються дітям / Фото Ozon
- Катя Ріхерт "Дуже важлива справа"
Ця книга бездоганно розвиватиме у дітей підприємницькі ідеї. У "Дуже важливій справі" борсук та їжак створили власний бізнес і стали бізнесменами. Та, як і всі, вони робили багато помилок та мусили опанувати ази реклами.
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- Лора Овен "Відьмочка Вінні"
"У нас їх 3 частини і знаємо напам'ять кожну. Дуже захоплюючі смішні історії про супервідьмочку, яка говорить "Абракадабра" і яблуко перетворюється в яблучний пиріг", – зазначила Аліна Харечко.
Пригоди відьмочки сподобаються дітям / Фото Winnie the Witch
- Свен Нордквіст "Пригоди Петсона і Фіндуса"
"7 книг про кошеня і його господаря Петсона. Майже дитячий детектив і яскраві картинки. Дуже добрі книги з правильними цінностями", – наголосила Аліна Харечко.
Хороші книги, які допоможуть дітям полюбити літературу / Фото "Газета "День"
Як стимулювати дитину до читання книг
- Читайте дитині навіть тоді, коли вона вже сама навчиться це робити. Діти наслідують дорослих, тому покажіть приклад. І мова йде не тільки про дитячу літературу.
- Обговорюйте книги, що дитині сподобалось чи ні, які фрагменти вона б хотіла змінити, або ж як уявляє цього героя.
- Відвідуйте бібліотеки, враховуючи поради ВООЗ в час пандемії.
- Винагороджуйте дитину за прочитане. Наприклад, купіть книгу, яка їй сподобалась в крамниці, або закладки чи блокнот з улюбленими літературними героями.
- Підбирайте цікаві книги. Для цього скористатись порадами друзів чи консультантів у магазині.
- Не вимагайте результату та не примушуйте. Це тільки відбиває бажання пізнавати нові книги.