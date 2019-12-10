6 фраз, якими батьки можуть показати свою прихильність і любов до дитини

Деякими особливими та приємними фразами ви можете показати дитині свою любов. Проте, за словами психологів, інколи потрібно доводити вчинками свою прихильність до малечі. Адже це зробить ваші відносини ще більш теплими і міцними.

У коментарях "Сім'ї 24" лікар, експерт Володимир Калуга розповів, що важливо усвідомити одну річ – дитина може "зчитувати" настрої оточуючих, тому дорослим не варто від чада приховувати проблеми чи свої настрої.

Цікаво! Тато щотижня знімав на камеру, як росла його донька з народження до 20 років: зворушливе відео

"Адже таким чином дитина бачить у дорослому сильну та відкриту людину – гарний приклад для наслідування. А це стає підставою для переживання відчуття затишку і любові. Тобто власною відвертістю батьки демонструють свою любов до дитини, від якої абсолютно нічого приховувати", – додав він.

Видання "Монтессорі" опублікувало фрази, які батькі повинні говорити своїм дітям, аби показати прихильність.

"Я рада/радий тебе бачити"

Інколи важко бадьоро і легко почати день, коли маленькі діти рано прокидаються, але саме зранку їм важливо дати знати, що батьки раді бути з ними та дбають про них щодня.

"Давай обнімемося"

Ви можете поставити будильник на 5 хвилин раніше в будні дні, аби хоч трохи часу побути поруч з дитиною. Або замість цього ви можете влаштувати так звану вечірку сімейних обіймів вранці в суботу чи неділю. Такі дії повинні зблизити дитину з батьками. Взагалі, найкраще для вашої родини будуть можливості для відпочинку та обіймів. Також можете використати фразу "Ти найкраще обіймаєш!".

"Мені подобається, що ти такий щедрий

Важливо час від часу робити разом з дітьми якусь добру справу. Проте варто слідкувати і за поведінкою дитини: чи не ображає вона інших. Так, ви можете помітити, як дитина забирає іграшку в сестри, брата чи друга. То скажіть їй про це, але обережно. До прикладу, "Мені подобається бачити, що ти такий щедрий із сестрою! Ти добра людина, що віддає щось".



Вчіть дитину ділитися і хваліть це / Фото Bigcitymom

Це дає дітям розуміння, що батьки бачать їх хорошими людьми та допомагають формувати їхнє сприйняття себе. Це можна робити і по-іншому: якщо дитина сама взулася, то скажіть їй "мені подобається, що ти такий самостійний". Зробіть дитині комплімент, і він буде дотримуватися його.

"Чи є щось, про що ти хочеш поговорити?"

Не забувайте запитувати свою дитину, чи не хоче вона вам щось розповісти. Зазвичай, малеча не придумує нічого конкретного на той момент, але йому головне знати, що його завжди готові вислухати.

Важливо! Ситуації, які траплялися з усіма батьками: кумедні фото

"Що б ти хотів/ла зробити разом?"

Дозвольте дитині самій обирати те, що робити разом з вами. Навіть якщо це буде лише 30 хвилин, малеча зрозуміє, що ви хочете провести з ними час, роблячи те, що вона хоче. Проявляйте інтерес до захоплень вашої дитини, бо так з часом ви багато дізнаєтесь про те, що думає і відчуває ваше чадо.

"Я тебе люблю, незважаючи ні на що"

Легко показати дитині, що ви її любите, коли вона весела та чарівна. Але трохи складніше, коли вона йде в школу чи свариться з вами. Тому особливо важливо серед істерик сказати їй, що ваша любов до неї безмежна.