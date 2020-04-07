6 звичок щасливих подружніх пар, які допоможуть зміцнити шлюб

Є безліч рекомендацій від одружених пар щодо шлюбу, але деякі з них настільки прості, що люди часто про них просто забувають. Пам'ятайте, що хороший шлюб не завжди є ідеальним. Ваше подружжя буде переживати різні проблеми та проблеми у стосунках, головне – вміти їх вирішити.

Хороший шлюб вимагає зусиль двох закоханих людей, які вкладають в нього власний час та енергію, пише Yourtango.

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Часто тримайтеся за руки

Ніколи не недооцінюйте цю звичку, адже шкіра ваших рук запам'ятовує та зберігає як позитивний, так і негативний дотик. Тож, це чудовий спосіб зберегти більше любові у своєму банку пам’яті.

Помічайте добрі речі

Пари повинні бути детективами у своєму шлюбі. Тобто, якщо ви хочете чудових стосунків, то вам потрібно шукати та посилювати хороші речі у вашому спільному житті.

А коли виникає конфлікт, який часто затьмарює все хороше в стосунках, просто згадайте, що ви насправді любите про свого партнера і намагайтеся знайти компроміс. Будьте уважні до того, що цінуєте, і обов'язково нагадуйте про це своєму партнеру.



Поводьте більше часу разом / Фото Unsplash

Не бійтеся сварки

Мудрі пари знають, що сварки – це частина «пейзажу» будь-якого хорошого шлюбу. Парам не варто уникати конфлікту, краще поговоріть про проблеми в стосунках і пошукайте компроміс, який влаштує обох. Коли ви слухаєте і розумієте один одного, зв’язок, який вас з'єднує, стає ще сильнішим.

Регулярно проводьте час разом

Так само, як ніжній квітці потрібна вода, щоб вижити, великим стосункам потрібна регулярна «доза доброї спільної забави», щоб процвітати. Тому свідомо і навмисно проводьте якісно час разом.

Робіть те, що вам найбільше подобається. Це може означати перегляд улюбленого телешоу разом, некваплива ​​прогулянки в парку або романтична вечеря в улюбленому ресторані. Будьте креативними і робіть це регулярно.

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Не забувайте про секс

Секс може міцно зв'язати вас обох. Адже це фізичне нагадування про те, що ваше кохання все ще живе і здорове, навіть якщо воно час від часу забувається у образах чи сварках.

Заняття сексом допомагає зняти стрес і вивільняє ендорфіни та інші гормони, завдяки яким ви почуваєте себе добре. Найголовніше, що секс – це важливий компонент будь-яких здорових стосунків.

Майте час для себе

Здорові пари мають здоровий зв’язок, але вони також створюють місце для свого "я". Це може бути зустріч з друзями, розслабляючий масаж або тренування в місцевому спортзалі. Це може бути будь-що, де вам добре наодинці і коли вам це потрібно. Час наодинці дозволяє вам задовільнити власне благополуччя та щастя.