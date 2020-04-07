6 звичок щасливих подружніх пар, які допоможуть зміцнити шлюб
Є безліч рекомендацій від одружених пар щодо шлюбу, але деякі з них настільки прості, що люди часто про них просто забувають. Пам'ятайте, що хороший шлюб не завжди є ідеальним. Ваше подружжя буде переживати різні проблеми та проблеми у стосунках, головне – вміти їх вирішити.
Хороший шлюб вимагає зусиль двох закоханих людей, які вкладають в нього власний час та енергію, пише Yourtango.
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6 звичок, завдяки яким ваш шлюб переживе безліч негаразди
- Часто тримайтеся за руки
Ніколи не недооцінюйте цю звичку, адже шкіра ваших рук запам'ятовує та зберігає як позитивний, так і негативний дотик. Тож, це чудовий спосіб зберегти більше любові у своєму банку пам’яті.
- Помічайте добрі речі
Пари повинні бути детективами у своєму шлюбі. Тобто, якщо ви хочете чудових стосунків, то вам потрібно шукати та посилювати хороші речі у вашому спільному житті.
А коли виникає конфлікт, який часто затьмарює все хороше в стосунках, просто згадайте, що ви насправді любите про свого партнера і намагайтеся знайти компроміс. Будьте уважні до того, що цінуєте, і обов'язково нагадуйте про це своєму партнеру.
Поводьте більше часу разом / Фото Unsplash
- Не бійтеся сварки
Мудрі пари знають, що сварки – це частина «пейзажу» будь-якого хорошого шлюбу. Парам не варто уникати конфлікту, краще поговоріть про проблеми в стосунках і пошукайте компроміс, який влаштує обох. Коли ви слухаєте і розумієте один одного, зв’язок, який вас з'єднує, стає ще сильнішим.
- Регулярно проводьте час разом
Так само, як ніжній квітці потрібна вода, щоб вижити, великим стосункам потрібна регулярна «доза доброї спільної забави», щоб процвітати. Тому свідомо і навмисно проводьте якісно час разом.
Робіть те, що вам найбільше подобається. Це може означати перегляд улюбленого телешоу разом, некваплива прогулянки в парку або романтична вечеря в улюбленому ресторані. Будьте креативними і робіть це регулярно.
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- Не забувайте про секс
Секс може міцно зв'язати вас обох. Адже це фізичне нагадування про те, що ваше кохання все ще живе і здорове, навіть якщо воно час від часу забувається у образах чи сварках.
Заняття сексом допомагає зняти стрес і вивільняє ендорфіни та інші гормони, завдяки яким ви почуваєте себе добре. Найголовніше, що секс – це важливий компонент будь-яких здорових стосунків.
- Майте час для себе
Здорові пари мають здоровий зв’язок, але вони також створюють місце для свого "я". Це може бути зустріч з друзями, розслабляючий масаж або тренування в місцевому спортзалі. Це може бути будь-що, де вам добре наодинці і коли вам це потрібно. Час наодинці дозволяє вам задовільнити власне благополуччя та щастя.