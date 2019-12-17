Чим перше кохання сучасних дітей відрізняється від почуттів їхніх батьків: цікаві факти

За її словами, основне, що не потрібно робити батькам, – це знецінювати, насміхатися чи забороняти таке кохання дитини. Тож, не вживайте фрази: "Треба думати про уроки, а не про дурниці", "Два вершка від горшка, а вже женихається", "Та в тебе таких ще десятки буде" тощо.

Чим відрізняється перше кохання сучасних дітей від почуттів їх батьків

Воно раннє

Раніше перше кохання з'являлося у п’ятикласників, проте зараз це не дивина навіть у першому класі.

Воно відверте

Тепер хлопчики не "смикають дівчаток за косички". Адже у сучасних дітей більше сміливості та способів продемонструвати приязнь. І вони частіше кажуть саме те, що відчувають. До того ж, на щастя, сучасним дітям важче вбити у голову, що "б’є, значить кохає".

У ньому майже зникла гендерна різниця

На сьогодні закоханість хлопчиків мало чим відрізняється від дівчачої закоханості. Тепер першими зізнаються в коханні, дарують валентинки та інші листи, допомагають як хлопчики, так і дівчатка.



Дівчатка теж виявляють симпатію до хлопчиків

Воно більш "холодне"

Раніше, коли перше кохання захоплювало підлітків або дітей віком 10–12 років, воно вирувало емоціями. Проте зараз у дітей 6-10 років цього немає, тут значно більше працює голова, ніж серце.

Проте батькам не варто знецінювати такі стосунки чи вважати їх грою. Ми маємо справу з зовсім новим поколінням, яке вже охрестили "асексуалами", тобто за 10 років ці хлопці та дівчата не прагнутимуть отримувати сексуальний та стосунковий досвід, як робили це попередні покоління у молоді роки. І значно частіше тепер вони включатимуть "голову", обираючи партнера.

Воно тренує вибір

Дослідники кажуть, що сучасні підлітки дещо втомлені різноманітністю віртуальних контактів, тому прагнуть якомога швидше зробити правильний вибір та бути у "живих" комфортних стосунках. Натомість діти 6-10 років дуже прагматичні. Вони "розбирають" однокласників, максимум – дітей з інших класів. Шукають "наречених" серед тих, хто є, ніби у первісних племенах.

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Воно частіше "запозичене"

Усе, що стосується закоханості, діти можуть питати чи шукати пояснення у соцмережах чи на форумах. Часто можна зустріти такі наївні дитячі питання, написані з безліччю помилок. Це спроба "мислити колективно": дізнатися, як правильно та як це відбувається в однолітків. Та й про закоханість часто думають після перегляду влогів, копіюючи інтернет-кумирів.

Воно важливе, як ніколи

Психологи наголошують, що перші дитячі уподобання – це варіант тих стосунків, які вони будуватимуть пізніше. До того ж, травма чи успіх під час першої закоханості залишає слід у майбутньому. Сучасним тінейджерам часто не до питання вибору — з ким спілкуватися, кого виділити з-поміж інших, тож той дитячий досвід знадобиться у 14–16 років.



Діти закохуються ще у першому класі / Фото coffeeandtheeblog

Що робити батькам з першим коханням їх малечі

Побачити, чи не заважають незадоволені потреби

Часом сучасні діти можуть шукати увагу чи підтримку, яку недоотримали від батьків, тому "заводити" стосунки. Також, у дітей може траплятися навіть "закоханість як помста" (коли батьки більше часу приділяють іншій дитині). Тож якщо перше кохання — це сигнал SOS батькам, то вам варто допомогти сину чи доньці. Краще доотримати тепла у 7 років, ніж шукати його у випадкових партнерах у 30 років.

Поважайте вибір

Першокласниця, яка сподобається вашому синові, навряд чи стане вам невісткою. Але те, що вам не подобається, може бути важливим і потрібним вашій дитині. Це гарний момент усвідомити: діти – не наше віддзеркалення, вони інші.

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Допомагайте виокремити важливе

Можна допомогти зрозуміти, що саме приваблює і де це шукати. Наприклад, класика: "панянка та хуліган". Чим бешкетник приваблює дівчинку? Сміливістю? Кумедністю? Якщо просто сварити дитину, аби вона не гралася з "отим хуліганом", то малеча ображатиметься. І у 15 років донька шукатиме саме "асоціального типа".

Слухайте та радьте, коли просять

Дайте змогу дитині обговорити все, що хвилює. Це школа стосунків: як звернути на себе увагу, сподобатися, казати компліменти, що робити з ревнощами тощо. Діліться досвідом та радьте, коли дитина сама запитує. Якщо син чи донька годинами тільки про це й говорить, переведіть активність у творчість: хай намалює чи зробить аплікацію. Це добре вплине на креативність.

Історія у київській школі. На уроках у 3 класі день за днем сидів хлопчик, він відповідав та виконував завдання. Ви запитаєте, тут незвичного? А те, що він – першокласник, а ходить в цей клас, бо в ньому навчається його "обраниця". Тому він був готовий на все, аби посидіти з нею за партою. Це перше кохання було взаємним — дівчинка теж відстоювала право бути разом. На щастя, вчителі повелися досить делікатно – дозволили деякий час таке "порушення порядку" замість того, щоб розлучати маленьких Джульєтту та Ромео, які згодом переконалися, що зустрічатися після перерви цікавіше, ніж постійно бути разом.