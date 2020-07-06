Чому батьки не можуть домовитися з дітьми: головні помилки

Дуже важливо вміти домовлятися з дитиною. Тому батькам варто навчити малечу на особистому прикладі, як вирішувати конфлікти за допомогою компромісу. Але, на жаль, багато дорослих роблять помилки у вихованні. Їм іноді легше погодитися з дитиною, і зробити так, як вона хоче, ніж домовлятися з нею про щось.

Так вважає психологиня Вікторія Горбунова. Експертка на своїй сторінці у фейсбуці назвала найпоширеніші помилки батьків, які заважають домовлятися з дитиною.

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Психологиня розповіла, що іноді просить батьків поспостерігати за їхньою взаємодією з дитиною, коли вони з чимось не згодні. Тобто помітити, скільки разів вони наполягають на своєму, скільки погоджуються з малечею, скільки йдуть на компроміс.

Так, з десяти випадків, як правило, в 6-8 батьки допускають лише власні рішення, в 2-х – роблять так, як хоче дитина і маленька частка ситуацій, від 0 до 2-х, коли батьки змогли домовитися і знайшли компроміс.



Батьки мають домовлятися з дитиною, враховуючи її думку / Фото Chytomo

З цього виходить, що батькам легше погодитися з дитиною, і зробити так, як вона хоче, ніж домовитися з нею про щось. До прикладу, майже у всіх дорослих зустрічалася така ситуація, коли дитина хоче морозива, а тато чи мама йому відмовляє, а через деякий час здається під тиском вмовляння і ниття.

Цікаво, що є типові способи, в яких батьки відмовляють. Зазвичай, це заперечення без особливих пояснень ("Я сказала – ні!" або "Тому що не можна!"). Дуже схожі й способи, в яких батьки здаються. Переважно згода дорослих більше виглядає як "дістав уже" і супроводжується втомленим "Ну добре...",

– говорить психологиня.

Зазвичай, батьки навіть не думають шукати компроміс, бо впевнені, що це все одно не допоможе і не хочуть затягувати з'ясування стосунків.

Натомість діти в таких випадках засвоюють кілька уроків:

Перший – треба нити і вимагати свого, поки батьки не дозволять або категорично не відмовлять.

Другий – легше випросити, ніж домовитися.

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Психологи запевняють, що батькам не варто забувати і про потреби своєї дитини.

Як домовитися зі своєю дитиною