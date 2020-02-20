Годування акул і Новий рік в Антарктиді: як пара підприємців встигає працювати і подорожувати

Олександр і Ольга Солярчуки із Херсону шість років подорожують світом на своїй яхті. За цей час вони обійшли понад 50 країни, всі континенти і океани. Цікаво, що пара зустрічала Новий рік в Антарктиді, годувала акулу куркою та мало не загинула в Бермудському трикутнику.

Подружжя розповіли про найцікавіші враження зі своїх подорожей і про те, як їм вдається поєднувати це з роботою. Ми переказали статтю видання MС.today.

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Як поєднати бізнес і життя під вітрилами

"Ми з дружиною підприємці. У мене вже більше двадцяти років працює концертне агентство, а Оля довго працювала в області геммології (наука про дорогоцінні камені). Зараз вона займається дизайном прикрас, у неї невеликий бренд виробів ручної роботи", – каже Олександр.

Пара почала подорожувати 6 років тому, коли вони захотіли якогось незвичного відпочинку. За словами Олександра, він знайшов в інтернеті оголошення про тижневий похід на яхті на Канарських островах. Тому вони поїхали просто як туристи.

"З першого дня мені все було дуже цікаво, я навіть умовив екіпаж яхти піти за іншим маршрутом і взяти мене в помічники. Мені давали прості доручення, я чогось учився по дрібницях", – розповів чоловік.



Олександр за кермом яхти

Вже коли вони повернулися додому, то вирішили пошукати яхтову школу. Знайшли її в Києві – заняття з теорії проходили онлайн, а практичні – в Греції, на Середземному морі. "Я взяв два тижні практики, і до кінця навчання мені здалося, що я готовий виходити в море сам. Навчання обійшлося трохи більше ніж в 2 тисяч доларів", – наголосив Олександр.

Через місяць пара орендувала яхту, запросила друзів і вирушила в першу самостійну подорож. Тепер подружжя багато подорожує і іноді проводить в морі по п'ять місяців на рік.

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"Мій бізнес по організації концертів функціонує без мене, там є топ-менеджери, які працюють над поточними питаннями. Моє завдання – раз в тиждень перевірити, як справи, і приймати стратегічні рішення. Це можна робити і віддалено", – зізнається чоловік.

Новий рік в Антарктиді

Як наголосив Олександр, його мрією було потрапити на яхті в Антарктиду і пройти протоку Дрейка. Для яхтсменів це щось на зразок персонального Евересту – одне з найскладніших і найнебезпечніших місць на землі. Адже у будь-який час року в протоці Дрейка високі хвилі і сильні вітри: там холодно і є айсберги.

До цієї мети він йшов п'ять років і лише в грудні 2019 року зважився на подорож. Вона зайняла 21 день. "Нас здивувало, що в самій Антарктиді не так вже холодно – на узбережжі, де розташовані полярні станції, температура близько нуля градусів. Якраз на нашій полярній станції ми і зустріли Новий рік", – відповів Олександр.



Олександр та Ольга у Гренландії

Чоловік заздалегідь списався з її співробітниками і домовився про це. Також вони привезли їм цілий ящик різних фруктів і, звичайно, традиційний новорічний набір.

"На столі у нас було все як годиться – олів'є, шампанське. За три тижні бачили багато пінгвінів. Якраз в цей час вони висиджували пташенят. Ще зустріли горбатих китів і масу різних видів тюленів", – додав чоловік.

Пара ледь не загинула у Бермудському трикутнику

Через Бермудський трикутник подружжя мало пройти по дорозі з Куби в Європу. Потрібно було перетнути Атлантичний океан, іншого шляху немає – обійти Бермуди складно.

За словами пари, найнебезпечніша ситуація за шість років в морі сталася саме в Бермудському трикутнику. "Більшу частину трикутника ми пройшли спокійно. Так, трохи барахлила електроніка, іноді по кілька годин. Але якихось серйозних аномалій ми не помітили", – сказав чоловік.

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І коли вони вже бачили острова і пливли до них, на катамаран (велике судно, візуально воно схоже на дві яхти) налетів дуже потужний циклон. Підійти до суші було небезпечн, тому їм довелося піти в океан і пробути там більше доби в умовах дуже сильного шторму, повернутися в ту ж точку вдалося тільки через 28 годин.

"Це був момент, коли мені було дійсно страшно. На борту був я з дружиною і ще п'ятеро осіб", – заявив Олександр.

Про годування акули

Особливо подружжю запам'яталася Австралія в районі Великого Бар'єрного рифа.

"Там досить складні умови, величезні припливи і відливи по три метри, сильні течії. А ще там водяться великі акули, які нападають на людину. Тому купатися біля яхти, звичайно, було не варіант", – зазначив підприємець.



Яхта з командою Олександра та Ольги

Одного разу в Атлантичному океані акула цілий день плавала поруч з ними. Пара навіть її приручила трохи – підгодовувала якийсь курочкою. "Ближче до вечора її злякали дельфіни, бо не знаю, скільки б вона з нами ще пливла. Мені не було страшно, швидше – цікаво, а ось жінки на борту побоювалися, хоча акула на нас і не намагалася нападати", – додав чоловік.

Скільки коштує подорож на яхті і як до нього підготуватися

Олександр своєї яхти поки немає, бо коштує вона дорого. Тому поки на кожну подорож пара орендує судно. Ціна середньої яхти на Середземному морі – близько 3 тисяч доларів за тиждень. Крім того, яхту потрібно заправити, купити продукти з собою.

"В середньому тижнева поїздка на чотирьох осіб з орендою яхти, паливом, продуктами коштує близько 4 тисячі доларів. Складні і тривалі поїздки на кшталт подорожі по Антарктиді коштують набагато дорожче, десятки тисяч доларів", – відповів чоловік.

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Що стосується організації подорожей, то вони з дружиною все роблять самі. "Я відповідаю за планування та побудова маршруту, дружина – за закупівлю їжі, якісь побутові речі, фотографії та відео під час плавання", – каже він..

"Ми подорожуємо різним складом – іноді вдвох, іноді компанією друзів, ще я періодично набираю групи бажаючих спробувати яхтовий тур. Планую побудувати на цьому другий бізнес", – зазнається Олександр.

Що порадити людям, які хочуть навчитися керувати яхтою? Олексанжр відповів, що варто знайти хорошого інструктора і напрацьовувати досвід.

"А ще з неочевидного: навіть якщо ви подорожуєте по теплій країні влітку, все одно візьміть теплі речі, куртки і шапки. Погода в морі може бути дуже непередбачуваною", – підсумував він.