Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції

Наречені не змогли приїхати на святкування власного весілля через те, що незадовго до свята повернулися з китайської провінції Хунань, де поширений китайський коронавірус. Тому, перебуваючи на 14-денному карантині, вони спілкувалися з гостями через відеотрансляцію.

Як повідомляє видання Zaobao, наречені долучилися до гостей через скайп на великому екрані в залі ресторану.

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Чому молодята не змогли приїхати на весілля? Пара провела китайський Новий рік в Хунані з сім'єю нареченої. І оскільки вони повернулися до Сінгапуру 30 січня, вони відправилися на 14-денний карантин.

Тому весілля вирішили провести в такому форматі через хвилювання гостей, які боялися заразитися коронавірусом в інкубаційний період.

Як пройшло весілля по відеодзвінку? Молодята дивилися на гостей через екран ноутбука, викликали їх на сцену для промов, жартували, сміялися та пили шампанське. Наречені навіть одягнули святкове весільне вбрання.



Весілля провели через відеодзвінок / Фото Zaobao

Церемонія навіть сподобалася подружжю попри те, що їм довелося відмовитися від весільних традицій, які мали відбутися в реальному житті. Водночас, на їх думку, весілля вийшло унікальним.

Дякую всім за те, що ви були на нашому весіллі. Ми шкодуємо, що не можемо бути фізично присутніми, щоб відсвяткувати цей радісний день з усіма. Але ми дуже раді бути тут онлайн і вдячні всім, хто був з нами,

– сказали молодята.

Сім'я нареченої також не змогла приїхати на весілля в Сінгапур через обмеження подорожей. Адже країна ввела заборону на в'їзд всім, хто прибуває з материкового Китаю.

Відомо, що наречені забронювали 19 столів для бенкету, проте у день весілля прийшли лише гості, які зайняли 11 столів. Ймовірно, більшість людей вирішили уникнути цю подію через спалахи коронавірусу.

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Що відомо про небезпечний коронавірус

Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом місто закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

Станом на 7 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 639 людей. Загальна кількість інфікованих – 31 500 особа по всьому світу. За статистикою, 9% інфікованих помирають.

До Китаю тимчасово припинили групові тури. Україна літаками евакуювала своїх громадян з Китаю. Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу