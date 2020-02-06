Куріння є однією з причин погіршення відносин: результати опитування
Після проведення досліджень про куріння, науковці дійшли висновку, що ця шкідлива звичка впливає на якість стосунків та є джерелом конфліктів у парі.
Так, дослідники виявили, що кожен третій курець вступає в суперечки з близькими людьми саме через куріння.
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У опитуванні, проведеним дослідницьким центром Povaddo, взяли участь понад 15 тисяч осіб з 13 країн світу у віці 21-74 роки.
Результати опитування
Семеро з десяти осіб зізналися, що мають проблеми з партнерами через куріння, а 17% опитаних, які не палять, навіть мали намір покинути партнера-курця.
Невдоволення від паління партнера більше отримують жінки (73%) та трохи менше чоловіки (66%). Також було виявлено, що майже чверть курців (23%) приховує шкідливу звичку від близьких людей.
Важливими факторами негативного впливу куріння на відносини є:
- запах диму на одязі та вдома;
- погіршення зовнішнього вигляду та фізичної активності;
- проблеми зі здоров’ям партнера ;
- значні витрати сімейного бюджету.