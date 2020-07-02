Які найкращі життєві поради діти отримували від своїх мам: цікаве опитування

Всі батьки стверджують, що діти часто звертаються до своїх мам за порадами, зокрема щодо стосунків, моди чи краси. Цікаво, що найпопулярнішою фразою, яку матері передали своїм дітям, була така: "немає такого слова, як не можу".

Відомо, що дослідники опитали близько 2 тисяч дорослих британців. З’ясувалося, що діти частіше просять поради у мами, ніж слухають рекомендації блогерів ( у відношенні 41% до 28%), пише Independent.

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Найпоширеніші поради, які діти чули від мам

Найчастіше від батьків звучали такі життєві поради:

"повір у себе";

"не існує такого слова, як не можу";

"поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе".

Поради щодо краси матері давали, зазвичай, такі: "зволожувати шкіру обличчя щодня" та "завжди змивати макіяж перед сном".

Цікаво, що більша половинах опитаних людей згодом передали ці ж поради своїм власним дітям. Однак, понад 40% респондентів заявили, що вони не слухали деяких порад матері, зокрема "нехай чоловік платить на першому побаченні".