Пара з Великої Британії під час карантину зробила ресторан у власному гаражі: фото

Карантин – це чудовий час для креативу та роботи вдома. Якщо ви дуже хочете відвідати нарешті улюблений ресторан, то беріть приклад з пари, яка створила заклад у власному гаражі. Подружжя з Великої Британії обрали іспанський інтер’єр та меню для ресторану.

Побачивши їхні фото, друзі пари вже просять забронювати їм столик після закінчення карантину, пише The Sun.

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37-річна Емі і 49-річний Марк Кейсі вирішили урізноманітнили своє життя та приготування їжі під час самоізоляції, перетворивши гараж в іспанський ресторан. Для цього вони використали домашні предмети і підручні матеріали та навіть сувеніри, придбані під час подорожей в Іспанію.



Марк та Ені біля свого ресторану / Фото The Sun

Раніше подружжя використовувало гараж в якості майстерні. Проте нещодавно вони вирішили перетворити приміщення в красиве тематичне кафе і вечеряти в колоритній атмосфері під час самоізоляції.

Дивіться фото з ресторану, який пара створила з власного гаража



Подружжя раді, що зараз у них є власне кафе, яке для них працює 24 години на добу Вони назвали свій ресторан "Casa Casey". Проте Емі та Марк планують щотижня міняти тематику закладу на мексиканську, грецьку та французьку.