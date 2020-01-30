10 полезных фраз, которые помогут детям есть меньше сладостей

После насыщенных конфетами и десертами праздников может быть трудно настроить детей на здоровый образ жизни с меньшим количеством сахара. Эксперты уверяют, что вполне нормально ограничивать малышей сладостями и делать это вы можете без ссор и плача.

Прекрасно будет научить детей лакомиться сладким иногда, а не постоянно, передает издание Mother.ly.

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Вот несколько фраз, которые помогут вашим детям есть меньше сахара, не создавая плача и ссор в семье.

Сладости только на праздники и день рождения, но не на каждый день

Говорите детям, что лакомиться тортиком или конфетами стоит только на праздничные события. Вы можете отметить, что одни блюда следует есть в особых случаях, а другие – полезные блюда мы едим каждый день, чтобы иметь крепкие тела и чувствовать себя хорошо.

"Я чувствую себя намного лучше, когда ем много фруктов и овощей"

Вместо того, чтобы делать акцент на том, почему сахар плохой, попробуйте сосредоточить внимание малышей на всех веских причинах есть здоровую пищу. Вы можете говорить о том, как употребление моркови дает нам улучшение зрения, или, что употребление капусты помогает нам чувствовать себя хорошо и иметь много энергии для игр.



Овощи и фрукты полезны для детей / Фото adokcheon

"Какой фрукт вы бы хотели взять во время обеда?"

Будьте щедры, позволяя ребенку выбирать здоровые продукты для еды. Два-три варианта – это хорошо. Вы можете позволить им выбрать фрукты в продуктовом магазине, или предложить что-то на выбор.

Когда они сами будут выбирать сладкие фрукты, они будут забывать о вредных сладостях.

"Давай посмотрим, сможем ли сделать радугу на тарелке"

Кто не любит радуг? Используйте ее универсальную привлекательность в свою пользу и поощряйте детей делать собственные съедобные радуги.

Сделайте дополнительную забаву, написав список цветов карандашами (один карандаш каждого цвета радуги) и возьмите его с собой в продуктовый магазин. Пусть ваш ребенок выбирает один овощ или фрукт соответствующего цвета.

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Например, можно сделать радугу из арбуза, апельсина, дыни, киви, винограда, сливы, черники.

Вы можете выбрать одну конфету на ужин, но это не выбор для закуски

Убедитесь, что дети знают, что они могут наслаждаться конфетами. Вместо того, чтобы сказать, что конфеты портят зубы, просто дайте им знать, когда ими можно лакомиться. Это может быть, к примеру, только в вечер пятницы или на праздники и тому подобное. Наличие четкой границы поможет уменьшить постоянные мольбы о сладком.

Сладости становятся особенными, когда их нет каждый день

Поговорите со своим ребенком о том, что сладости являются частью удовольствия на праздники.Скажите, что это особые традиции, которыми мы наслаждаемся каждый год, и они помогают сделать каникулы "магическими".

Добавьте, что так же не было бы весело, если бы елка стояла целый год или каждый день все одевали новогодние костюмы. Объясните, что конфеты – не такие веселые, если мы едим их непрерывно.

"Я заметила/л, что вы плохо спали после того, как наелись сладкого вечером"

Вы можете объяснить влияние сахара на организм. Иногда стоит сказать то, что сахар плохой, но это не означает, что вы не можете его есть. Просто скажите им прямо, что сахар ухудшает сон, концентрацию или любые другие эффекты, которые вы видели.