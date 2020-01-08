Справа дорослих: як правильно працювати над харчування дітей

Діти і їжа у непередбачуваних стосунках. Сьогодні дитина взірцевий їдок, а завтра – не візьме ані шматочка за обідом. Сьогодні вона в захваті від будь-яких продуктів зеленого кольору, а вже завтра – ні в чому не винний огірок викликає розпач та огиду.

В дитинстві харчові звички, як і все інше, тільки формуються. Діти знаходяться на початку свого знайомства з розмаїттям продуктів та страв, тож не треба від них одразу чекати сталих і усвідомлених харчових звичок. Справа дорослих – допомогти сформувати дитині здорові харчові звички. Це насправді непроста робота, успіх якої залежить від терплячості, наполегливості та хорошого власного прикладу. Проте її результати допомагатимуть дитині все життя.

Варто знати! Чому не варто підігрівати їжу дітям

Як працювати над харчовими звичками дитини, яку їжу пропонувати передусім, а від чого краще відмовитися – лайфхаки розповідала на лекції в Creative Women Space Daria Ozerna.

Будьте хорошим прикладом

Як би ви не старалися вмовити дитину їсти овочі, якщо за дорослим столом переважає фастфуд, чипси, білий хліб та газовані напої – дитина також тяжітиме до шкідливої їжі. Бо саме приклад батьків формує харчову поведінку людини на майбутнє.

Готуйте всім одне й те саме – у найздоровіший спосіб

Дитина – це ще й нагода переглянути власні харчові звички. Готуйте здорову їжу на всіх – уникайте смаженого, жирного, білого хліба. Натомість запікайте, тушкуйте та готуйте на пару. Відварені овочі краще споживати у вигляді супу, адже вітаміни лишаються у воді. Для салату – буряк, картоплю, моркву варіть у лушпинні. А просто овочі краще запікати чи приготувати на пару. Також можна тушкувати з невеликою кількістю олії в мультиварці або під кришкою. М'ясо – запекти у фользі або стушкувати, приготувати котлети на пару або в духовці.

Спеції – наші помічники

Всупереч міфам, спеції корисні для дітей. Вони сприяють травленню і захищають їжу від псування. А ще, надають прісним овочам цікавий смак. До того ж за допомогою спецій можна під улюблений смак "запакувати" нову їжу.

Давайте тверду їжу

Смузі, пюрешки та відварні котлетки – це добре лише до того часу, коли в дитини виросте більшість зубів. Тверда їжа необхідна для формування здорової щелепи. Без достатнього навантаження вона неправильно розвинеться, а зуби ростимуть нерівно та швидше псуватимуться. Слід давати дітям тверді фрукти – яблука, моркву. Добре давати погризти сухарі, до того ж вони містять корисний резистентний крохмаль.

Сік не потрібен

Навіть свіжовичавлений – краще з'їсти цільні фрукти, ягоди або зробити з них смузі чи додати перетертими в йогурт. Пити треба передусім воду, можна узвар – без додавання цукру.

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Пробуйте давати нові продукти по 20, 40, 80 разів

Дитяче небажання нової їжі – не примха вашої дитини, це еволюційне пристосування, яке закладене природою, аби дитина не отруїлась. Тому треба змиритися, що діти до їжі звикають довго. Особливо, якщо не блискуча цукерка, а нудна морква. Щоб звикнути, дітям треба постійно контактувати з цим продуктом – бачити, як його обирають в магазині, як готують, як красиво нарізають, як апетитно їдять. Аби дитина звикла, їй іноді потрібно куштувати страву до 80 разів, тобто кілька років. Продукт має бути в межах доступності, і з великою імовірністю дитина з цікавості його спробує.

Експериментуйте з текстурою їжі

Часто дітям не подобається напіврідка консистенція – соуси, сметана, джеми – через них дитина може відмовлятися від страви загалом, як от від тефтелей у соусі. Старайтеся урізноманітнити консистенцію страв. Якщо на обід пюре, то на вечерю має бути щось тверде або шматочками. Так дитина звикатиме до різної їжі і так ви зможете зрозуміти, коли їй не подобається не сам продукт, а спосіб його подачі.

До всього додавайте овочі й складні повільні вуглеводи

Складні повільні вуглеводи – це каші (не швидкорозчинні, а бажано ті, які довго варяться), цільнозерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці, картопля. Пропонуйте різноманітні овочі.

Збагачуйте їжу продуктами з харчовими волокнами

Про брак харчових волокон свідчать закрепи, нерегулярний стул. Крім перистальтики кишківника, під час споживання клітковини мікрофлора утворює речовини, які відповідають за толерантність до їжі, імунну відповідь організму тощо. На харчові волокна багаті вівсянка, цільнозерновий хліб, овочі й фрукти грубої текстури.

Будьте стійкими перед атакою смаколиків на касах супермаркетів

Шоколадки, вафлі, цукерки та інші готові солодощі містять багато солі, натрію (якій входить до складу глутамату натрію), консервантів, підсолоджувачів. Дитина легко перебирає цих речовин, і їх споживання формує нездорові харчові преференції. Також до складу готових солодощів часто входять шкідливі трансжири, які накопичуються в тілі й змушують імунну систему реагувати неадекватно, що загрожує запаленням.

У кисломолочному сирі кальцію нема, у йогурті – є

Знали про таке? Весь кальцій у кисломолочному сирі лишається в сироватці, якої там немає. Тому краще обирати молоко, сироватку й кисломолочні продукти. Останні ще й містять молочнокислі бактерії. Головне – щоб йогурт чи кефір були без додавання цукру.

І наостанок, чекліст контролю стану дитини. Допоможе оцінити, чи правильно ваша малеча харчується:

Дитина росте

Розумовий розвиток в порядку

Ознак ожиріння немає

Дитина гасає, немає задишки

Добре спить. Хворіє тільки зрідка

Гемоглобін у нормі

Стул у порядку (легко, регулярно, ковбасками)

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