5 советов, которые помогут укрепить отношения в семье во время карантина

Карантин – это экстремальные условия для отношений, ведь порой он может разрушить семью. Да, после отмены карантина в Китае резко возросло количество разводов. Причина банальна – супруги слишком много времени провели под одной крышей. Так как пережить карантин без последствий для отношений?

Некоторыми секретами поделился дипломированный психолог Олег Кензов, сообщает Новый канал.

Интересно! Что происходит с парой, которая находится в длительных отношениях

Разделите бытовые дела

В изоляции нужно не только заниматься домом или детьми, но еще и работать. Если все бытовые обязанности будет исполнять один взрослый, то это его быстро истощит. Он начнет срываться на близких, семья увязнет в конфликтах.

Что делать? Помогать друг другу. Пока муж заканчивает работу, жена может сделать уроки с детьми. Пока жена работает, муж может приготовить ужин или убрать в квартире. Помощь в бытовых делах только укрепит отношения и покажет, что в трудную минуту вы можете рассчитывать друг на друга.



Будьте поддержкой для любимого человека / Фото Medium

Благодарите

Банальное "спасибо" за развешанное белье после стирки, приготовленный обед, убранную квартиру и т.д. взбодрят вторую половинку и смотивируют помогать еще больше.

Не накапливайте недовольство

Нужно сразу говорить все, что вас не устраивает. Только не высказывать это грубо и с претензиями, потому что это создаст скандал. Но и замалчивать проблемы тоже не нужно. Иначе вы будете раздражаться, а потом просто сорветесь.

К теме! Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков

Время в одиночестве

Здоровому человеку важно проводить время наедине с собой. Иногда достаточно побыть в одиночестве 15 минут или полчаса. Это помогает восстановиться и структурировать мысли.

Поэтому время от времени возьмите домашние хлопоты на себя, и дайте второй половинке почитать книгу или полежать в ванне, а потом пусть близкий сделает то же самое для вас.



Для отношений полезно время от времени быть в одиночестве / Фото Lefigaro

Прилагайте равные усилия

В отношениях, как на футбольном поле, игра в одни ворота невозможна. Только отдача и желание обоих партнеров способно укрепить связь в паре. Если во время карантина один будет угождать второму, а в ответ не получит ничего – это не спасет отношения.

Но если оба будут помогать, поддерживать друг друга, подставлять плечо в нужную минуту – тогда карантин пойдет отношениям во благо. В нормальных отношениях, где каждый участник – полноценная и независимая единица, изоляция пройдет ровно и гладко. Ведь это лишний повод побыть вдвоем и укрепить вашу связь.