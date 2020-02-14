Что есть любовь на самом деле: 10 основных признаков

О любви. Нам часто кажется, что самые популярные вещи имеют прозрачный смысл и являются явными, но нет. Как и счастье, любовь имеет напыления с мыслями общества, глянца, маркетинга и тому подобное.

Сьогодні коханням спекулюють торгові центри, пишучи на вході "цьом", виробники цукерок, малюючи додаткові попа-сердечка (бо справжнє серце має зовсім іншу форму) – про любов говорять на кожному куті й досить банально.

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Видів любові та кохання неймовірна кількість, і часто ми кохаємо тих, кого поважаємо, і часто той хтось не спить з нами в одному ліжку, не є частиною родини. Ми можемо закохуватися в людину, і хотіти просто бути частиною команди, можемо просто потребувати мати людину як річ на полиці, можемо любити і кохати людину через її успіх, можемо хотіти просто мати можливість бачити когось щоденно, або ж нам просто потрібно сховатися від власних проблем.

Всі хочуть бути коханими. Тим, кого кохають, здається, що вони піймали джекпот, а ті, які не мають кохання – лузери. Давайте сьогодні я спробую все перевернути.

Кохання до тебе – це величезна відповідальність. Коли тебе люблять, ти маєш бути кращим, принаймні я так вважаю. Кохання накладає величезну відповідальність і додає багато роботи, тому не спішіть і читайте далі.

Ось я вирішила зробити власний банальний рейтинг небанальних проявів любові.

1. Відвертість, вона ж свідомість

Основна складова любові. Неможливо бути відвертим і не свідомим. Неможливо бути не справжнім і любити по-справжньому. Бути відвертим важко, бо треба багато думати, щоб зрозуміти свою справжню точку зору. Багато з нас навіть не знають, любов це, закоханість, ситуація, зручність, звичка, чи ще щось.

2. Відсутність насильства

Я вважаю насильством все, що йде проти щирого бажання того, кого любиш. Навіть під соусом "тобі так буде краще", "ти обіцяв", "ми домовлялися". Всі ці форми означають, що вас/ви хочуть/хочете змусити щось робити під виглядом користі для вас/них самих, оскільки ті, хто вас любить, ніби знають краще. Але це точно не так. Любов – не про це. Виключаю питання про алко- та інші залежності - тут все інакше.

3. Відсутність знецінення

Головний і дуже щирий прояв любові. Якщо ти або тебе поважають за твій шлях, а не результат, якщо розуміють, як важко ти йшов до елементарних вершин, якщо радіють, що йшов ти не так важко, якщо не думають, що те, що ти робиш, робиться саме по собі - це любов. І це знову про те, шо ти можеш бути таким, як є.

4. Вдячність

Якщо ти хочеш дякувати людині за те, що відбувається з тобою, коли вона поруч – це любов. Якщо тобі просто добре, але вдячності немає - це симпатія, сексуальний потяг тощо. Воно гарне, але скоро піде.

5. Повага до кордонів

Обов'язковою рисою є розуміння того, що кожна людина має не тільки почуття, які некоректно не помічати, коли любиш, а й кордони, які треба поважати. Люблячи, ти не отримуєш дозвіл залазити людині в голову, труси, телефон тощо.

6. Довіра

Якщо немає повної довіри, всі попередні пункти падають як доміно. Якщо ти любиш людину, в тебе є розуміння, що вона найкраща в світі й не зробить тобі боляче. Це, звісно, накладає величезну відповідальність на іншого, але ціна довіри висока і варта того.

7. Бути будь-яким

Коли в тебе закохалися, ти можеш бути будь-яким. Чи можеш ти бути таким, коли це справжня любов до тебе? Так, якщо це не ранить того, кого любиш ти. Це головне.

8. Свобода

Для мене це головний пункт. Любов створена не для того, щоб ми деградували – природа вигадала її заради розвитку людей. Так само природа подарувала нам можливість творити. Головна мета любові - підсилювати людину і надихати на надможливе. Якщо немає свободи, не буде і справжньої творчості. А це капут. Але свобода в любові має поважати попередні пункти.

9. Відпускати

Якщо любов щира, вона не знецінює іншого допомогою, порадами, нотаціями. Ви будете знати точно, коли кохаєте/любите по-справжньому – тоді ви не відчуваєте, що кращі за свій об'єкт любові. Тому і ваш статус, який може повчати – зникає.

10. Кохати/любити

В академічному тлумачному словнику української мови є отаке потворне пояснення. Кохання – це почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі. Іншої статі – в 21 столітті, Карл! Ну і любов, мовляв – це почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі, кохання. Соромно, я вважаю. Я впевнена, що ми закохуємося, якщо це не про бажання отримати чисто сексуальне задоволення. І це відчуття – про людину.

От і все. Різниці немає. У словах різниці взагалі немає - тільки в наших діях щодо інших людей. Кохання і любов – це не подарунок. Це дуже серйозний дар, як на мене, який можна як впустити, так і розвиватись з ним до небес.

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